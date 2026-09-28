محمد سعيد يرد على شوبير: التشكيك في إصابة الشناوي لا يجب السكوت عليه

رد الإعلامي محمد سعيد، على تصريحات الإعلامي أحمد شوبير بشأن إعلان النادي الأهلي تفاصيل إصابة محمد الشناوي، مؤكدًا أن النادي لم يستبق الأحداث بإعلانه عن إصابة حارس مرمى الفريق، وأن التواصل بين طبيب الأهلي وطبيب منتخب مصر كان قائمًا قبل إعلان قائمة الفراعنة.

وقال محمد سعيد، عبر قناة الأهلي: «عندي رسالة مهمة جدًا جدًا للإعلامي الكبير الكابتن أحمد شوبير، لأنه إمبارح اتكلم على إعلان النادي الأهلي بشأن إصابة الشناوي، وذكرنا مشكورًا بأن برنامج التريند كان اتكلم عن تفاصيل الإصابة».

وأضاف: «في جزئية أنا فهمتها كده وناس كثيرة فهمتها كده، إن الأهلي استبق الأحداث وأعلن إصابة الشناوي، ومن هنا بدأت الأزمة، والشناوي ما كانش في المنتخب».

وأوضح محمد سعيد أنه اختلف مع هذا الطرح، قائلًا: «فكرة إنك تختصر الأزمة كلها إن البداية كانت من خلال النادي الأهلي لما أعلن إصابة الشناوي، لا، أنا أختلف اختلاف كبير جدًا، وكل الناس تختلف، لأن ده حق النادي الأهلي».

وتابع: «كل الناس عارفة إن إحنا هنا دايمًا بنشتغل من خلال المنبر الرسمي اللي بيعلن كل التفاصيل الرسمية للنادي الأهلي، والنادي الأهلي في إعلانه عن إصابة الشناوي لم يسبق الأحداث خالص».

وأشار إلى أن النادي الأهلي اعتاد الإعلان عن إصابات لاعبيه، موضحًا: «طبيعة العمل داخل النادي الأهلي، افتح صفحة النادي الأهلي وافتح موقع النادي الأهلي الرسمي، هتلاقي أكثر من 90% من الأخبار كلها عن الإصابات».

واستشهد محمد سعيد بإعلانات النادي عن إصابات عدد من اللاعبين، قائلًا: «تخيل النهارده لو في لعيب مصاب، النادي الأهلي بيعلن، وعندك النهارده خبر مثلًا عن كريم الدبيس وأشرف بن شرقي».

وأكد أن إعلان الأهلي عن إصابة الشناوي لم يكن سببًا في الأزمة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، قائلًا: «الأهلي لما أعلن إصابة الشناوي لم يستبق الأحداث خالص، والخبر والمعلومة دي لم تكن سببًا إطلاقًا في أي أزمة مع جهاز المنتخب».

وأضاف: «الأهلي لما أعلن الإصابة كان يوم 16 سبتمبر، وإحنا لما طلعنا اتكلمنا عن الإصابة كان في نفس اليوم».

وأوضح أن حديثه عن إصابة الشناوي جاء ردًا على ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة التي ترددت بشأن الحارس، قائلًا: «طلعنا ووضحنا تاني، لأن في برنامج بيقدمه أحمد حسام ميدو وكان معاه ضيوف بيتكلموا عن إصابة الشناوي، واتقال وقتها إن مفيش إصابة، وطبعًا دي كانت معلومة مينفعش ما نردش عليها».

وكشف محمد سعيد عن تفاصيل التواصل بين الأهلي ومنتخب مصر بشأن إصابة الشناوي، قائلًا: «إحنا سألنا ساعتها الكابتن وائل جمعة، فقال لك: حصل تواصل ما بين طبيب النادي الأهلي وطبيب المنتخب الوطني».

وتابع: «الكلام ده كان كله يوم 16 سبتمبر، ما كانش فيه أي أزمة خالص، وحتى قبل إعلان قائمة المنتخب، ومحدش فينا وإحنا بنتكلم كان في دماغنا أصلًا المنتخب هيضم ولا مش هيضم، ده مش موضوعنا».

وأكد أن الجهاز الفني للمنتخب يمتلك كامل الصلاحية في اختيار اللاعبين، قائلًا: «المنتخب ليه الصلاحية الكاملة يضم أي حد».

وأضاف: «أنا بقول لحضرتك يا كابتن شوبير وبقول لكل الناس: إحنا سألنا الكابتن وائل جمعة، حصل تنسيق وتواصل ما بين طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد جاب الله والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب».

وأوضح أن عدم معرفة الجهاز الفني للمنتخب بتفاصيل الإصابة، إن حدث، لا يعني بالضرورة عدم وجود تنسيق طبي بين الطرفين، قائلًا: «كون إن جهاز المنتخب الفني عرف الإصابة من وسائل الإعلام أو من خلال الحساب الرسمي أو حد اتصل بيه تليفونيًا، ما أعرفش عرفها منين وما كانش في تنسيق داخل إدارة المنتخب نفسها، دي قصة ثانية، وأنا ما عنديش تفاصيلها ومش موضوعي».

وشدد محمد سعيد، على أن التواصل بين طبيب النادي وطبيب المنتخب أمر طبيعي عند تعرض أحد اللاعبين للإصابة، موضحًا: «طبيعي لما اللعيب بيصاب، طبيب النادي بيخطر طبيب المنتخب، فطبيب المنتخب بيعرف كل التفاصيل».

وأضاف: «وقتها لو كان طلب من الشناوي يجي يكشف طبي والجهاز عايز يشوفه كان هيروح، لكن محدش طلب».

واختتم محمد سعيد حديثه بالتأكيد على رفضه تحميل إعلان الأهلي عن إصابة الشناوي مسؤولية الأزمة، قائلًا: «محدش يختصر الأزمة اللي حصلت دي، واللي كان سبب فيها رئيسي بنسبة 100% تصريحات الكابتن حسام حسن: إن النادي الأهلي استبق الأحداث وأعلن».

كما دافع عن محمد الشناوي، رافضًا التشكيك في إصابته أو مستواه، قائلًا: «أنا لما طلعت مرة ثانية ووضحت، لأن كانت في مغالطات كثيرة بتتقال في العديد من البرامج».

وتابع: «كان برنامج من ضمنها في قناة النهار اتكلموا على إصابة الشناوي إنها مش إصابة، وإنه ما ينفعش، والكلام كله كان سلبي».

واختتم: «في مهنية.. حارس.. اللي باقي في الملعب مش زي اللي فات، مش زي اللي راح. إنت بتتكلم سنة سنتين، ربنا يدي له طول العمر ويقعد أكثر من كده بكثير، بس أنا بتكلم عن حارس مرمى تاريخه مشرف جدًا في الملاعب، شرف مصر وشرف النادي الأهلي وتاريخه طويل جدًا».

وأكد محمد سعيد أن التشكيك في إصابة الشناوي أو مهنيته كان يستوجب الرد، قائلًا: «لكن إن بعض الناس تطلع تضرب في مهنية الحارس وتشكك في الإصابة، ده أمر ما كانش ينفع نسكت عليه، فكان لازم أوضح للناس».