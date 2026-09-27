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سيف زاهر عن أزمة حسام حسن والشناوي: كله متسجل والحساب متأجل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر عن أزمة حسام حسن والشناوي: كله متسجل والحساب متأجل

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

أكد الإعلامي سيف زاهر أن مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان تمثل أهمية كبيرة في مشوار الفراعنة، مشددًا على ضرورة تأجيل فتح ملفات الأزمات والانتقادات إلى ما بعد المباراة، والتركيز في الوقت الحالي على تحقيق الفوز.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «إحنا عندنا ماتش مهم قدام جنوب السودان، لو خسرنا أو اتعادلنا هتبقى مشكلة كبيرة».

وأضاف: «الناس عايزة تحاسب حسام دلوقتي، وتدخل شوبير في الشناوي، والشناوي في شوبير، وعلى مع إبراهيم وكل القصة دي، لكن الإعلام مدارس، والواحد دايمًا عنده وجهة نظر والصالح العام للمنتخب ولمصر».

وتابع: «اتكلموا بعد الماتش وسيبوا الحساب متأجل لحد لما نعدي المرحلة دي، نخلي الحساب وإحنا كسبانين وإحنا متصدرين المجموعة، مش دلوقتي».

وعن موقف المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من إمكانية تغيير الجهاز الفني للمنتخب، قال سيف زاهر: «هاني أبو ريدة أنا معرفش هو بيدور على مدرب جديد ولا لأ، وده مش وقته».

وقال: «هاني أبو ريدة زعلان من اللي حصل، وطبيعي يكون زعلان، ومقدرش أطلع دلوقتي أقول إن العلاقات جيدة زي قبل كده».

وتطرق سيف زاهر إلى الجدل المثار بشأن محمد الشناوي ومصطفى شوبير، قائلًا: «قصة الشناوي وشوبير ملهاش لازمة».

وأشار إلى أن البعض ربط هذه الأزمة بمباراة الأهلي والزمالك المقبلة، وكذلك بترتيبات معسكر منتخب مصر المقبل، مضيفًا: «الناس دخلت ماتش الأهلي والزمالك في الموضوع، ومين هيقف ومين هيشارك، والشناوي هيروح معسكر مصر الجاي ولا لأ، وكل القصص دي والمنتخب عنده ماتش مهم».

وتابع: «كله متسجل، والحساب متأجل 48 ساعة، واللي عايز يتكلم يتكلم».

سيف زاهر مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان شوبير الشناوي هاني أبو ريدة

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