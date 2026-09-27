لامين يامال يشيد بحمزة عبدالكريم: يمتلك كل الصفات ليصبح مهاجمًا رائعًا

أشاد الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، بالإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم، مؤكدًا أن اللاعب لديه القدرة على تحقيق مستقبل مميز في كرة القدم خلال السنوات المقبلة.

وتحدث لامين يامال، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، عن حمزة عبدالكريم، مشيرًا إلى أن اللاعب يتمتع بقدرة كبيرة على التأقلم والتكيف، وهو ما يساعده على الظهور بصورة أفضل داخل الملعب.

وقال لامين يامال: «حمزة عبدالكريم لاعب يتمتع بقدرة كبيرة على التكيف، ونحاول دائمًا أن يشعر بالراحة على أرض الملعب».

وأضاف نجم برشلونة: «إنه لاعب ينتظره مستقبل باهر، ولا يزال في مقتبل العمر، ويمتلك جميع الصفات التي تؤهله ليصبح مهاجمًا رائعًا».

وتابع: «أعتقد أنه سيستفيد كثيرًا من وجوده مع الفريق الأول، وسيسجل العديد من الأهداف».

وأكد يامال أن تواجد حمزة عبدالكريم مع الفريق الأول يمثل فرصة مهمة أمام اللاعب الشاب من أجل اكتساب المزيد من الخبرات، والتطور من خلال الاحتكاك بلاعبين أصحاب خبرات ومستويات فنية مختلفة.

وتعكس تصريحات نجم برشلونة التقدير الذي يحظى به حمزة عبدالكريم، في ظل ما يمتلكه اللاعب من إمكانيات هجومية وقدرة على التطور، خاصة مع صغر سنه، وهو ما يفتح أمامه الباب لتقديم مستويات مميزة خلال الفترة المقبلة.

ويأمل حمزة عبدالكريم في مواصلة العمل والتطور من أجل إثبات نفسه على مستوى الفريق الأول، والاستفادة من الفرص التي يحصل عليها، في ظل التطلعات الكبيرة بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.