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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يحذر حمزة عبد الكريم قبل مواجهة مصر وجنوب السودان

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

يترقب نادي برشلونة موقف مهاجمه المصري حمزة عبد الكريم من المشاركة مع منتخب مصر أمام جنوب السودان، في ظل إقامة المباراة على أرضية من النجيل الصناعي، وهو ما أثار مخاوف النادي الكتالوني بشأن مشاركة اللاعب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، يشعر برشلونة بالقلق من خوض حمزة المباراة على أرضية صناعية، خاصة مع دخوله حسابات الفريق الأول للنادي خلال الموسم الحالي، وحرص الجهاز الفني على الحفاظ على جاهزيته.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان، الثلاثاء 29 سبتمبر، على ملعب جوبا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وكان محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، ومحمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، قد اعتذرا عن استكمال مشوارهما مع المنتخب في فترة التوقف الدولي، وغادرا معسكر الفراعنة قبل مواجهة جنوب السودان.

ويأتي موقف برشلونة في الوقت الذي يحظى فيه حمزة عبد الكريم باهتمام متزايد داخل النادي، بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول أمام رايو فايكانو يوم 31 أغسطس الماضي.

وكان برشلونة قد مدد عقد المهاجم المصري حتى يونيو 2030، مع رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 150 مليون يورو، في خطوة تعكس تمسك النادي باللاعب وخططه المستقبلية معه.

حمزة عبدالكريم حمزة عبد الكريم عبد الكريم برشلونة منتخب مصر

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