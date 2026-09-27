قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة
وزير الخارجية التركي يزور الإمارات غدا.. مباحثات حول غزة وحرية الملاحة وأزمات المنطقة
برلماني: القيمة المضافة كلمة السر لعودة الغزل والنسيج إلى المنافسة العالمية
كان بيستعد للجواز | تفاصيل مقتـ ـل شاب بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة.. ووالده: كنا مستنيين نفرح به مش ندفنه
بعنوان: «ولقد كرّمنا بني آدم» .. «الأوقاف» تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة
مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الرماية
أسرار الفتنة .. أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة الشناوي وحسام حسن
السابق والحالي.. وزير الصحة يستقبل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
قبول دفعة جديدة من الأطباء حاملي الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
مدبولي ومحافظ المركزي يبحثان الاستقرار المالي.. وتحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 29.7 مليار دولار
هتكون معايا في الجنة.. أول تعليق من أحمد سعد بعد أنباء طلاقه من علياء بسيوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبول دفعة جديدة من الأطباء حاملي الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
محمد إبراهيم

صدق الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية، دفعة يناير 2027.

الشروط العامة للقبول:

  • أن يجتاز المرشح الدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
  •  أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى
  •  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف
  • أن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية، ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابع لها المرشح
  •  أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام
  • أن يجتاز بنجاح اختبارات القياسات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار،
  • أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول، والتي تم على أساسها قبول المرشح، صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف)،
  • أن يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا يزيد السن على 34 سنة في يناير 2027، وألا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه على 38 سنة في يناير 2027.

 وألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس الماجستير الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التي يتمتع بها المكلف:

يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين، ويُجدد لمدة عام فأخر طبقًا لاحتياجات القوات المسلحة، كما يُمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف، وبيانًا بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

المستندات المطلوبة للتقديم:

صورة معتمدة ومختومة من المؤهل (البكالوريوس – الماجستير – الامتياز)، وصورة معتمدة ومختومة من قرار مزاولة المهنة، وأصل شهادة الميلاد، وفيش جنائي حديث موجه لوزارة الدفاع أصل وصورة، وقيد عائلي، وصورة قسيمة الزواج للمتزوجين، وإقرار من الزوج يفيد بالموافقة على التكليف، وموقف التجنيد للذكور، وصورة معتمدة من قرار التعيين، وبيان الحالة الوظيفية، وشهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل، وصورة بطاقة المرشح وبطاقة الوالد، وعدد (2) صورة 4×6 وكارت طولي 10×15.

علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة (فرع الاحتياط والمكلفين) بالقيادة الاستراتيجية (مجمع الخدمات)، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 03/10/2026 ولمدة شهر، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg).

القوات المسلحة ضباط مكلفين وزير الدفاع الأطباء البشريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

شوقي غريب

معسكره يبدأ اليوم.. هاني حتحوت يكشف عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

الشيخ أيمن عبد الغني يستقبل وفدًا إندونيسيًّا لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر ووزارة الشؤون الدينية

أيمن عبد الغني يستقبل وفدا إندونيسيا لتوقيع بروتوكول تعاون مع الأزهر

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ الإفتاء توضح متى يأثم صاحبها.. هل يجوز حلق شعر الجسد للرجال؟ ..كيفية أداء الصلاة الفائتة ليوم كامل أو لسنوات فائتة

عباس شومان يدعو خلال مؤتمر بإندونيسيا

عباس شومان يدعو من إندونيسيا إلى وحدة إسلامية ووقف ضخ الأموال في دول تناصبنا العداء

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد