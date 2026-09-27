قبول دفعة جديدة من الأطباء حاملي الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

صدق الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية، دفعة يناير 2027.

الشروط العامة للقبول:

أن يجتاز المرشح الدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف

أن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية، ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابع لها المرشح

أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام

أن يجتاز بنجاح اختبارات القياسات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار،

أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول، والتي تم على أساسها قبول المرشح، صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف)،

أن يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا يزيد السن على 34 سنة في يناير 2027، وألا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه على 38 سنة في يناير 2027.

وألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس الماجستير الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التي يتمتع بها المكلف:

يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين، ويُجدد لمدة عام فأخر طبقًا لاحتياجات القوات المسلحة، كما يُمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف، وبيانًا بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

المستندات المطلوبة للتقديم:

صورة معتمدة ومختومة من المؤهل (البكالوريوس – الماجستير – الامتياز)، وصورة معتمدة ومختومة من قرار مزاولة المهنة، وأصل شهادة الميلاد، وفيش جنائي حديث موجه لوزارة الدفاع أصل وصورة، وقيد عائلي، وصورة قسيمة الزواج للمتزوجين، وإقرار من الزوج يفيد بالموافقة على التكليف، وموقف التجنيد للذكور، وصورة معتمدة من قرار التعيين، وبيان الحالة الوظيفية، وشهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل، وصورة بطاقة المرشح وبطاقة الوالد، وعدد (2) صورة 4×6 وكارت طولي 10×15.

علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة (فرع الاحتياط والمكلفين) بالقيادة الاستراتيجية (مجمع الخدمات)، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 03/10/2026 ولمدة شهر، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg).