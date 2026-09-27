المواجهة الثانية .. موعد مباراة مصر وجنوب السودان بتصفيات أمم إفريقيا

​يشد المنتخب المصري لكرة القدم رحاله لخوض محطة أفريقية حاسمة ومبكرة، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب جنوب السودان، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

​تفاصيل وموعد اللقاء المرتقب

و​تنطلق صافرة بداية اللقاء يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد جوبا الدولي في عاصمة جنوب السودان.

وتُعد المباراة اختباراً فنياً وبدنياً مهماً لكتيبة "الفراعنة" تحت قيادة الجهاز الفني، سعيًا لحصد النقاط الثلاث وتعزيز حظوظ التأهل مبكراً.

​موقف الفريقين في المجموعة الثانية

و​تدخل مصر اللقاء وهي تبحث عن انتصارها الأول في دور المجموعات، بعد ما اكتفت بنقطة التعادل السلبي في مستهل مشوار التصفيات أمام منتخب أنجولا على ستاد القاهرة الدولي.

في المقابل، يسعى منتخب جنوب السودان استغلال عامل الأرض والجمهور لتعويض تعثره السابق، وسط منافسة شرسة تضم إلى جوارهما منتخب مالاوي متصدر المجموعة مؤقتاً.

​القنوات الناقلة وتغطية اللقاء

و​تُبث منافسات التصفيات الإفريقية حصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع استوديو تحليلي يواكب كافة تفاصيل وأحداث المواجهة المرتقبة.

بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة

توجهت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة استعداداً للتوجه لجنوب السودان، في إطار الاستعداد لمباراة جنوب السودان، المقرر لها، الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

تدريب صباحي للاعبي المنتخب في الدفاع الجوي

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباً صباحياً بأحد ملاعب النجيل الصناعي بإستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة جنوب السودان، المقرر لها، الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

مشاركة 23 لاعبًا في المران

وشارك في المران، اليوم، 23 لاعباً وهم: مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي ومحمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة وحسام عبدالمجيد وعمر فايد وأحمد فتوح وكريم حافظ ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وعلي محمود وإبراهيم عادل ومصطفى زيكو وهيثم حسن وعمر مرموش وأسامة فيصل وحمزة عبدالكريم.