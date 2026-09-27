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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لعام 2026.. اعرفها من هنا

التنسيق
التنسيق
قسم الخدمات

​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2026، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

​تفاصيل إعلان النتيجة والضوابط

موعد الاعتماد: جاء إعلان النتيجة عقب اجتماع اللجنة العليا للتنسيق الذي عقد الخميس الماضي، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة ملفات الطلاب وفقاً للواعد والضوابط المنظمة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

التنسيق الإلكتروني بالجامعات

رابط الموقع الرسمي: يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم مباشرة عبر موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg.

​بدء مرحلة تقليل الاغتراب

و​فتحت وزارة التعليم العالي باب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

الموعد النهائي: استمر فتح باب التجيل حتى السابعة من مساء أمس السبت الموافق 26 من سبتمبر الجاري.

رابط الخدمة: يتم إجراء خطوات تقليل الاغتراب إلكترونياً من خلال نفس موقع التنسيق: www.tansik.digital.gov.eg.

انتظام العمل بفرع مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

وزارة التعليم تعلن بدء تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية

كما ​أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي «الصف الثالث الإعدادي» للعام الدراسي 2026/ 2027.

قبل التنسيق المرتقب|كل ما تريد معرفته عن الجامعات الأهلية ومميزاتها والمعتمدة منها

​مواعيد التسجيل الرسمية

و​يبدأ التسجيل اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.

​أهداف القرار وتوجيهات المديريات

التنسيق

و​يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على مستقبل أبنائها الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، واستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل الاستمارات الإلكترونية في المواعيد المحددة.

رئيس جامعة دمنهور يتفقد سير العمل بمعامل التنسيق الإلكتروني

​وفي هذا السياق، وجهت الوزارة جميع المديريات التعليمية بمتابعة تسجيل الاستمارات لجميع المدارس التابعة لها، مع التأكيد المشدد على الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل لضمان انتظام العمل وعدم تخلف أي طالب.

طلاب الثانوية العامة و"STEM" ومدارس النيل

صوره من مكتب التنسيق جامعة المنصورة

وكانت ​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها للمرة الثالثة، إضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا، للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات.

مكتب التنسيق

​رابط التسجيل الإلكتروني

و​يُتيح مكتب التنسيق للطلاب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

www.tansik.digital.gov.eg

​تنيهات هامة للطلاب

توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة بمكاتب التنسيق بطنطا

و​أوضحت الوزارة أن الطلاب الذين سبق لهم تسجيل رغبات لتقليل الاغتراب ولم تتم الموافقة عليها سابقًا، يعني ذلك أن الكلية المطلوبة لم تعد تضم أماكن متاحة للتحويل وفقًا للنسب والقواعد المقررة؛ ولذلك يُرجى عدم إعادة تسجيل نفس الرغبة مرة أخرى، مع ضرورة اختيار رغبات بديلة ومتاحة للطالب خلال عملية التسجيل الحالية.

معامل التنسيق بكلية الآداب جامعة عين شمس

​وأهابت وزارة التعليم العالي بجميع الطلاب ضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المعلنة، وتحري الدقة العالية عند إدخال ورصد الرغبات، والاعتماد حصريًا على البيانات والمعلومات الصادرة رسميًا عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

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