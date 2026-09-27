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لطفي رضا مدرب حراس الوداد السابق: الأهلي هيكسب القمة والزمالك تعبان وعموتة مش بيتخانق مع على محمود
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لطفي رضا مدرب حراس الوداد السابق: الأهلي هيكسب القمة والزمالك تعبان وعموتة مش بيتخانق مع على محمود

لطفي رضا مدرب حراس الوداد السابق
لطفي رضا مدرب حراس الوداد السابق
حوار: مجدي سلامة

كشف  لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق رؤيته حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري المصري.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الحسين عموتة غريمه التقليدي نادي الزمالك في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

قال لطفي رضا خلال حواره مع صدى البلد: الأهلي بقيادة الحسين عموتة هيكسب القمة ودايما عموتة بيحب يكسب المباريات الكبيرة.

أضاف لطفي رضا: الزمالك تعبان وتابعت الفارس الأبيض فى مباريات الدورى الأخيرة ومستوى الفريق تعبان والمنافسين خلال المواجهات أمامه دائما ما يشكلون خطورة على مرماه.

تابع: عموتة يدرس الفريق المنافس أولا ويضع الخطة المثالية خاصة فى المباريات التى تتسم بالحساسية على غرار الزمالك من أجل تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط.

واصل: فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة الحسين عموتة كان يعتمد فى البداية على الأسلوب الدفاعي لكن المباريات الأخيرة شهد الفريق تحولا هجوميا واستطاع تحقيق الفوز رغم تلقيه هجوما بسبب عدم قناعة بمستوى أداء الفريق الأحمر.

أردف مدرب حراس الوداد السابق: الحسين عموتة عملت معه فى نادى الوداد فى وقت سابق وحصلت معه على لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2017 على حساب النادي الأهلي ويعتبر بحق رجل المباريات الكبيرة ويعرف كيف يكسبها ومباراة الزمالك يإمكان الأهلي تحقيق الإنتصار وحصد الثلاث نقاط على حساب الفارس الأبيض.

وعن واقعة على محمود لاعب النادي الأهلي قال مدرب حراس الوداد السابق: عموتة مش بيتخانق مع على محمود واللقطة التى ظهرت ليست إلا تحفيزا للاعب كى يؤدى بشكل أقوى.

استطرد مدرب حراس الوداد السابق: عموتة من النوع الهادئ ويتعامل بأسلوب الأب وفي غرف الملابس كنا نشاهده يلجأ إلى الطبطة على اللاعبين وتوجيه النصح لهم ولقطة على محمود إنما تأتي من قبيل التحفيز والرغبة فى إخراج أفضل الإمكانيات بداخل لاعب الأهلي.

عموتة الأهلي رضا لطفى الوداد المغربي الزمالك قمة الأهلي والزمالك

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