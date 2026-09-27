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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحرك هادئ قبل الرد.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة بيان الأهلي

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل وكواليس البيان الذي أصدره النادي الأهلي عقب صافرة نهاية مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، موضحًا التحركات التي سبقت صدور البيان، وموقف محمود الخطيب، رئيس النادي، من تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس»، إن محمود الخطيب طلب أن يستمع بنفسه إلى تصريحات حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قبل اتخاذ أي موقف رسمي من جانب النادي الأهلي.

وأوضح حتحوت، أن الخطيب فتح خطوط اتصال مع أعضاء مجلس إدارة النادي، مع توجيه جميع عناصر الأهلي بعدم الحديث أو التعليق حتى انتهاء المباراة، مفضلًا التزام النادي بالصمت خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن الأهلي اكتفى خلال المباراة بنشر فيديو «الاستثنائي» عبر منصاته المختلفة، دون إصدار أي تعليقات أخرى، بالتزامن مع متابعة تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر.

وأضاف حتحوت أن النادي الأهلي كان قد جهز ردًا قويًا يتضمن دعم محمد الشناوي، قائد الفريق وحارس مرمى المنتخب، وحمايته في ظل ما أثير حوله، إلى جانب الرد على ما تردد بشأن إمام عاشور.

وتابع أن قرار نشر البيان جاء عقب انتهاء المباراة، بعدما أعطى محمود الخطيب إشارة الموافقة على نشره، عقب التواصل مع ياسين منصور، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأكد حتحوت أن هناك اتفاقًا على إبعاد المنتخب الوطني عن المشهد، والانتظار حتى نهاية المباراة، قبل إصدار البيان الرسمي، ليخرج بعدها بيان الأهلي الذي تضمن دعم محمد الشناوي، قائد الفريق.

ويأتي تحرك الأهلي في أعقاب حالة الجدل التي صاحبت تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا في الوسط الرياضي، قبل أن يعلن النادي موقفه رسميًا من خلال البيان الصادر عقب المباراة.

النادي الأهلي أنجولا منتخب مصر محمود الخطيب حسام حسن تصريحات حسام حسن إدارة النادي الأهلي

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