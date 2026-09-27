علاء إبراهيم: طبيعي أن يُدافع الأهلي عن «الشناوي».. وحسام حسن دخل في أزمات عديدة قبل مباراة أنجولا

أكد علاء إبراهيم، نجم النادي الأهلي السابق، أن بيان القلعة الحمراء عقب مباراة أنجولا جاء طبيعيًا للدفاع عن محمد الشناوي، مشيرًا إلى أن حسام حسن دخل في عدة أزمات قبل المباراة بسبب تصريحاته.

وقال علاء إبراهيم، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "طبيعي إن النادي الأهلي يدافع عن أبنائه وكابتن الفريق محمد الشناوي، وما حدث طبيعي من البيان الصادر عقب مباراة أنجولا".

وأضاف: "حسام حسن قبل مباراة أنجولا دخل في العديد من الأزمات مع محمد الشناوي، بجانب أندية الدوري والمدربين بسبب تصريحاته عن قوة الدوري".

وتابع: "محمد الشناوي لم يتحدث، وما شفناش له أي تصريح رغم ما حدث من حسام حسن حاليًا".

وعن نادي الترسانة، قال علاء إبراهيم: "هناك علامة استفهام على أداء الترسانة، وهو من المفروض يكون في الدوري الممتاز، ولكن النتائج في دوري المحترفين الموسم ده غير مرضية".