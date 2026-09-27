«الدماطي»: الأهلي يدعم الشناوي وجميع لاعبيه.. ولا صحة لمنع اللاعبين من مواجهة جنوب إفريقيا

أكد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مساندة القلعة الحمراء لجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في ظل الجدل المثار مؤخرًا حول تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا أبدى خلاله تحفظه على بعض التصريحات التي تناولت محمد الشناوي، مؤكدًا حرصه على دعم لاعبه وتقدير ما قدمه للنادي والمنتخب الوطني على مدار السنوات الماضية.

وقال محمد الدماطي، في تصريحات تلفزيونية “نساند كل لاعبينا، وكل لاعبي الأهلي أولادنا، وندعمهم، وفي نفس الوقت نحن مع منتخب مصر ومع مصلحته”.

وشدد عضو مجلس إدارة الأهلي على عدم وجود أي توجيهات من النادي للاعبيه بشأن عدم المشاركة مع المنتخب، موضحًا: “غير صحيح أن الأهلي طلب من لاعبيه عدم خوض مباراة جنوب إفريقيا، واتحاد الكرة تفهم البيان والصورة بشكل واضح”.

وتطرق الدماطي إلى مسيرة محمد الشناوي، مشيرًا إلى أن الحارس قدم الكثير للنادي الأهلي والمنتخب المصري، وحظي بمسيرة حافلة على المستوى المحلي والدولي.

وأوضح: “محمد الشناوي ضحى كثيرًا من أجل الأهلي، ولعب كأس عالم مرتين، وشارك في الأولمبياد، وقدم تاريخًا كبيرًا مع النادي الأهلي ومنتخب مصر”.

واختتم الدماطي حديثه متمنيًا التوفيق لمحمد الشناوي ومصطفى شوبير، في ظل المنافسة على حراسة مرمى منتخب مصر، مؤكدًا دعم الأهلي لجميع لاعبيه.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لخوض مواجهاته المقبلة، حيث يستعد لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

كما يخوض المنتخب مباراة ودية أمام جنوب إفريقيا يوم الأحد 4 أكتوبر، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ختام المعسكر الحالي