قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 27-9-2026
خبير سيارات كهربائية: السيارات الهجينة الصينية تحظى بإقبال متزايد في السوق الأوروبية
دار الإفتاء: رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بعد الانتهاء منه أمر مستحب
فولكس واجن ID BUZZ.. بتصميم فان وأداء كهربائي
روّج لبيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. عقوبة المُتهمين بالقانون
هاني سرحان يكشف كواليس «ما لم يُحكَ عن بني مزار» ويُعلّق على تفاعل الجمهور مع الأحداث
رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها
متى يُلغى ترخيص المنشأة الفندقية؟.. 9 حالات حدّدها القانون
«الدماطي»: الأهلي يدعم الشناوي وجميع لاعبيه.. ولا صحة لمنع اللاعبين من مواجهة جنوب إفريقيا
ترامب: اتفاق مع كوبا قادم .. والعمل العسكري لن يكون ضروريًا
دونجا: حسام حسن يحتاج إلى الهدوء .. ونصيحتي له أن يقلل من التصريحات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الدماطي»: الأهلي يدعم الشناوي وجميع لاعبيه.. ولا صحة لمنع اللاعبين من مواجهة جنوب إفريقيا

محمد الدماطي
محمد الدماطي
رباب الهواري

أكد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مساندة القلعة الحمراء لجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في ظل الجدل المثار مؤخرًا حول تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا أبدى خلاله تحفظه على بعض التصريحات التي تناولت محمد الشناوي، مؤكدًا حرصه على دعم لاعبه وتقدير ما قدمه للنادي والمنتخب الوطني على مدار السنوات الماضية.

وقال محمد الدماطي، في تصريحات تلفزيونية  “نساند كل لاعبينا، وكل لاعبي الأهلي أولادنا، وندعمهم، وفي نفس الوقت نحن مع منتخب مصر ومع مصلحته”.

وشدد عضو مجلس إدارة الأهلي على عدم وجود أي توجيهات من النادي للاعبيه بشأن عدم المشاركة مع المنتخب، موضحًا: “غير صحيح أن الأهلي طلب من لاعبيه عدم خوض مباراة جنوب إفريقيا، واتحاد الكرة تفهم البيان والصورة بشكل واضح”.

وتطرق الدماطي إلى مسيرة محمد الشناوي، مشيرًا إلى أن الحارس قدم الكثير للنادي الأهلي والمنتخب المصري، وحظي بمسيرة حافلة على المستوى المحلي والدولي.

وأوضح: “محمد الشناوي ضحى كثيرًا من أجل الأهلي، ولعب كأس عالم مرتين، وشارك في الأولمبياد، وقدم تاريخًا كبيرًا مع النادي الأهلي ومنتخب مصر”.

واختتم الدماطي حديثه متمنيًا التوفيق لمحمد الشناوي ومصطفى شوبير، في ظل المنافسة على حراسة مرمى منتخب مصر، مؤكدًا دعم الأهلي لجميع لاعبيه.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لخوض مواجهاته المقبلة، حيث يستعد لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

كما يخوض المنتخب مباراة ودية أمام جنوب إفريقيا يوم الأحد 4 أكتوبر، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ختام المعسكر الحالي

محمد الدماطي الاهلي منتخب مصر اخبار الرياضة محمد الشناوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

منتخب مصر الوطني

حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا

العروسين

بالجلابية الصعيدي.. عروسة تحتفل بخطوبتها على أنغام المزمار البلدي في سوهاج

المستشار شريف الزند

بالدموع.. نجل شقيق أحمد الزند: عمي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده

صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية..

صابرين تحتفل بعقد قران ابنها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية

مدحت شلبي والخطيب

قرار من المحكمة بشأن مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب

ترشيحاتنا

إعصار قوي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

إعصار قوي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية.. انقطاع الكهرباء وتعليق الدراسة واضطراب الرحلات الجوية | صور

بوينج

وول ستريت جورنال: خلل برمجي في «بوينج 737 ماكس» قد يعطل نظام الملاحة الآلية أثناء الهبوط

: الحكومة الأيرلندية

اقتصاديون: الحكومة الأيرلندية تواجه «خيارات أصعب من المتوقع» في ميزانية 2027

بالصور

فستان غير تقليدي.. نانسي عجرم تبهر متابعيها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار تخفض الكوليسترول وتساعد على الشبع.. أبرزها الشوفان

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار

إطلالة سوداء أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد