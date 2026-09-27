هاني سرحان يكشف كواليس «ما لم يُحكَ عن بني مزار» ويُعلّق على تفاعل الجمهور مع الأحداث

أعرب المؤلف هاني سرحان عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على الحدوتة الثانية من مسلسل «القصة الكاملة»، والتي تحمل اسم «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، بالتزامن مع عرض حلقاتها، مشيراً إلى أن العمل حظي بتفاعل واسع من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتُعرض «ما لم يُحكَ عن بني مزار» مساء اليوم السبت، ضمن حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، وهي الحدوتة التي يشارك في بطولتها الفنان أحمد عبد الوهاب، إلى جانب عدد من الفنانين، بينما تولى هاني سرحان مهمة التأليف، وأخرجها أحمد نادر جلال.

هاني سرحان: سعيد بردود الفعل على «ما لم يُحكَ عن بني مزار»

وقال هاني سرحان، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يشعر بالسعادة تجاه ردود الفعل التي صاحبت عرض حدوتة «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، موضحاً أن الجمهور تفاعل مع الأحداث وشارك العديد من التعليقات والآراء عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن اهتمام الجمهور بالحدوتة والتفاعل مع تفاصيلها يمثل أمراً مهماً بالنسبة له، خاصة أن العمل لا يركز فقط على القضية التي يتناولها، وإنما يسعى إلى تقديم صورة أوسع عن عدد من الظروف والظواهر المرتبطة بالمجتمع في صعيد مصر.

هاني سرحان: تناولنا قضية بني مزار وظواهر اجتماعية في الصعيد

وأوضح المؤلف أن الحدوتة تتناول قضية المذبحة التي ارتبط اسمها ببني مزار، مشيراً إلى أن تناول هذه القضية كان أحد الأحلام التي كان يرغب في تقديمها من خلال عمل درامي.

وأضاف أن فريق العمل لم يكتفِ بتناول القضية الأساسية، وإنما حاول أيضاً التطرق إلى طبيعة الحياة في الصعيد، وإلقاء الضوء على عدد من القضايا والظواهر الاجتماعية التي تظهر في بعض البيئات، من بينها مشكلات التعليم والثأر وغيرها من الظواهر السلبية.

وأكد أن الهدف من تناول هذه التفاصيل كان تقديم سياق اجتماعي للأحداث، بما يساعد المشاهد على فهم البيئة التي تدور فيها القصة والشخصيات بصورة أعمق، بدلاً من الاكتفاء بسرد القضية الرئيسية فقط.

أبطال «ما لم يُحكَ عن بني مزار»

وتضم حدوتة «ما لم يُحكَ عن بني مزار» مجموعة من الفنانين، في مقدمتهم أحمد عبد الوهاب، إلى جانب خالد الصاوي، وميشيل ميلاد، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد عبد الحميد، ومحمد عبده، وعزت زين.

وتأتي الحدوتة ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يعتمد على تقديم حكايات وقصص منفصلة، مع التركيز على الأحداث والقضايا التي تحمل طابعاً درامياً وتشويقياً.

ويشارك أحمد نادر جلال في إخراج «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، بينما يتولى هاني سرحان كتابة الحدوتة، التي تسعى إلى الجمع بين الدراما والتشويق، إلى جانب تناول عدد من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالأحداث.

أعمال هاني سرحان الأخيرة

ويأتي عرض «ما لم يُحكَ عن بني مزار» بعد مجموعة من الأعمال التي قدمها هاني سرحان خلال الفترة الماضية، والتي تنوعت بين الدراما الاجتماعية والأعمال المستوحاة من وقائع حقيقية.

وكان آخر أعماله في موسم رمضان الماضي مسلسل «رأس الأفعى»، الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة، وتناول مجموعة من الأحداث والمطاردات، مستلهماً وقائع حقيقية، مع التركيز على جهود مجموعة من ضباط الأمن الوطني في تعقب عناصر من جماعة الإخوان وكشف مخططاتهم.

كما عُرض له مؤخراً مسلسل «بطل العالم»، بطولة عصام عمر وفتحي عبد الوهاب، وتدور أحداثه حول بطل في الملاكمة حقق إنجازاً على مستوى أفريقيا، قبل أن يتعرض لخسارة في بطولة العالم، لتتغير حياته ويتجه إلى العمل حارساً شخصياً محترفاً، في محاولة لبدء مرحلة جديدة والبحث عن فرصة ثانية.

ويواصل هاني سرحان من خلال «ما لم يُحكَ عن بني مزار» تقديم تجربة درامية جديدة ضمن «القصة الكاملة»، معتمداً على قضية تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية، بالتوازي مع حالة التفاعل التي صاحبت عرض الحدوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.