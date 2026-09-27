قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روّج لبيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. عقوبة المُتهمين بالقانون
هاني سرحان يكشف كواليس «ما لم يُحكَ عن بني مزار» ويُعلّق على تفاعل الجمهور مع الأحداث
رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها
متى يُلغى ترخيص المنشأة الفندقية؟.. 9 حالات حدّدها القانون
«الدماطي»: الأهلي يدعم الشناوي وجميع لاعبيه.. ولا صحة لمنع اللاعبين من مواجهة جنوب إفريقيا
ترامب: اتفاق مع كوبا قادم .. والعمل العسكري لن يكون ضروريًا
دونجا: حسام حسن يحتاج إلى الهدوء .. ونصيحتي له أن يقلل من التصريحات
هشام نصر: نادي الزمالك هيبدأ المرحلة الأولى من الأرض الجديدة خلال سنة | فيديو
موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟
بعد تصدره «بيلبورد عربية» 69 أسبوعًا.. عمرو دياب: جمهوري ورضاه عن أعمالي هما الإنجاز الأول والأهم بالنسبة إليّ
عباس شومان للأغنياء: حوِّلوا استثماراتكم إلى داخل دولنا بدلًا من أعدائنا
البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هاني سرحان يكشف كواليس «ما لم يُحكَ عن بني مزار» ويُعلّق على تفاعل الجمهور مع الأحداث

المؤلف هاني سرحان
المؤلف هاني سرحان
أوركيد سامي

أعرب المؤلف هاني سرحان عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على الحدوتة الثانية من مسلسل «القصة الكاملة»، والتي تحمل اسم «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، بالتزامن مع عرض حلقاتها، مشيراً إلى أن العمل حظي بتفاعل واسع من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتُعرض «ما لم يُحكَ عن بني مزار» مساء اليوم السبت، ضمن حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، وهي الحدوتة التي يشارك في بطولتها الفنان أحمد عبد الوهاب، إلى جانب عدد من الفنانين، بينما تولى هاني سرحان مهمة التأليف، وأخرجها أحمد نادر جلال.

هاني سرحان: سعيد بردود الفعل على «ما لم يُحكَ عن بني مزار»

وقال هاني سرحان، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يشعر بالسعادة تجاه ردود الفعل التي صاحبت عرض حدوتة «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، موضحاً أن الجمهور تفاعل مع الأحداث وشارك العديد من التعليقات والآراء عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن اهتمام الجمهور بالحدوتة والتفاعل مع تفاصيلها يمثل أمراً مهماً بالنسبة له، خاصة أن العمل لا يركز فقط على القضية التي يتناولها، وإنما يسعى إلى تقديم صورة أوسع عن عدد من الظروف والظواهر المرتبطة بالمجتمع في صعيد مصر.

هاني سرحان: تناولنا قضية بني مزار وظواهر اجتماعية في الصعيد

وأوضح المؤلف أن الحدوتة تتناول قضية المذبحة التي ارتبط اسمها ببني مزار، مشيراً إلى أن تناول هذه القضية كان أحد الأحلام التي كان يرغب في تقديمها من خلال عمل درامي.

وأضاف أن فريق العمل لم يكتفِ بتناول القضية الأساسية، وإنما حاول أيضاً التطرق إلى طبيعة الحياة في الصعيد، وإلقاء الضوء على عدد من القضايا والظواهر الاجتماعية التي تظهر في بعض البيئات، من بينها مشكلات التعليم والثأر وغيرها من الظواهر السلبية.

وأكد أن الهدف من تناول هذه التفاصيل كان تقديم سياق اجتماعي للأحداث، بما يساعد المشاهد على فهم البيئة التي تدور فيها القصة والشخصيات بصورة أعمق، بدلاً من الاكتفاء بسرد القضية الرئيسية فقط.

أبطال «ما لم يُحكَ عن بني مزار»

وتضم حدوتة «ما لم يُحكَ عن بني مزار» مجموعة من الفنانين، في مقدمتهم أحمد عبد الوهاب، إلى جانب خالد الصاوي، وميشيل ميلاد، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد عبد الحميد، ومحمد عبده، وعزت زين.

وتأتي الحدوتة ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يعتمد على تقديم حكايات وقصص منفصلة، مع التركيز على الأحداث والقضايا التي تحمل طابعاً درامياً وتشويقياً.

ويشارك أحمد نادر جلال في إخراج «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، بينما يتولى هاني سرحان كتابة الحدوتة، التي تسعى إلى الجمع بين الدراما والتشويق، إلى جانب تناول عدد من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالأحداث.

أعمال هاني سرحان الأخيرة

ويأتي عرض «ما لم يُحكَ عن بني مزار» بعد مجموعة من الأعمال التي قدمها هاني سرحان خلال الفترة الماضية، والتي تنوعت بين الدراما الاجتماعية والأعمال المستوحاة من وقائع حقيقية.

وكان آخر أعماله في موسم رمضان الماضي مسلسل «رأس الأفعى»، الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة، وتناول مجموعة من الأحداث والمطاردات، مستلهماً وقائع حقيقية، مع التركيز على جهود مجموعة من ضباط الأمن الوطني في تعقب عناصر من جماعة الإخوان وكشف مخططاتهم.

كما عُرض له مؤخراً مسلسل «بطل العالم»، بطولة عصام عمر وفتحي عبد الوهاب، وتدور أحداثه حول بطل في الملاكمة حقق إنجازاً على مستوى أفريقيا، قبل أن يتعرض لخسارة في بطولة العالم، لتتغير حياته ويتجه إلى العمل حارساً شخصياً محترفاً، في محاولة لبدء مرحلة جديدة والبحث عن فرصة ثانية.

ويواصل هاني سرحان من خلال «ما لم يُحكَ عن بني مزار» تقديم تجربة درامية جديدة ضمن «القصة الكاملة»، معتمداً على قضية تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية، بالتوازي مع حالة التفاعل التي صاحبت عرض الحدوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المؤلف هاني سرحان اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

منتخب مصر الوطني

حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا

العروسين

بالجلابية الصعيدي.. عروسة تحتفل بخطوبتها على أنغام المزمار البلدي في سوهاج

المستشار شريف الزند

بالدموع.. نجل شقيق أحمد الزند: عمي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده

صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية..

صابرين تحتفل بعقد قران ابنها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية

مدحت شلبي والخطيب

قرار من المحكمة بشأن مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب

ترشيحاتنا

إعلان نتائج انتخابات «صندوق التكافل الاجتماعي» للعاملين بالأزهر

بمشاركة أكثر من 5 آلاف ناخب.. إعلان نتائج انتخابات «صندوق التكافل الاجتماعي» للعاملين بالأزهر

شيخ الأزهر

توثيق «الصفحات الرسمية للمناطق الأزهرية» على مواقع التواصل الاجتماعي

صلاة الجنازة على الغريق المفقود

حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود .. دار الإفتاء تجيب

بالصور

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار تخفض الكوليسترول وتساعد على الشبع.. أبرزها الشوفان

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار

إطلالة سوداء أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

ماذا يحدث عند تناول شريحتين من خبز الحبة الكامة يوميًا؟.. خفض الكوليسترول وتقليل محيط الخصر

تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد