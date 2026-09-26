صابرين تحتفل بعقد قران ابنها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية

احتفلت الفنانة صابرين، مساء اليوم السبت، بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف، وسط أجواء عائلية اتسمت بالهدوء والخصوصية، وبحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء والمقربين، في مناسبة عائلية حرصت خلالها الفنانة على مشاركة نجلها هذه اللحظة المهمة في حياته.

وأقيم عقد القران بحضور أفراد العائلتين، حيث احتفلت صابرين بكتب كتاب نجلها على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية بعيدة عن مظاهر الاحتفالات الكبيرة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الخاصة بالمناسبة، التي لاقت تفاعلًا من متابعي الفنانة ومحبيها.

صابرين تحتفل بزواج نجلها

وتحرص صابرين خلال الفترة الأخيرة على مشاركة جمهورها بعض المناسبات المهمة في حياتها الشخصية، إلا أن احتفالها بعقد قران نجلها جاء في إطار عائلي خاص، بحضور المقربين منهما.

وتفاعل عدد من محبي الفنانة مع خبر عقد القران، متمنين لنجلها حياة زوجية سعيدة، خاصة أن المناسبة تمثل محطة جديدة في حياته، بعد ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني.

وتعد هذه المناسبة من أبرز الأحداث العائلية التي تعيشها صابرين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار نشاطها الفني ومشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية.

صابرين تتحدث عن فيلم «الملحد»

وعلى الجانب الفني، كانت صابرين قد أعربت في وقت سابق عن سعادتها بطرح فيلمها «الملحد» في دور العرض السينمائي، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل والجدل الذي صاحب العمل قبل عرضه.

وتحدثت الفنانة عن تجربتها في الفيلم خلال تصريحات تليفزيونية، مؤكدة أنها كانت على دراية كاملة بطبيعة السيناريو منذ قراءتها له، مشيرة إلى أن الفكرة، من وجهة نظرها، تختلف عما أثير حول الفيلم من انتقادات وجدال.

وقالت صابرين إنها شعرت بالسعادة بعد وصول الفيلم إلى دور العرض، خاصة بعد فترة الانتظار التي استمرت لنحو عامين، موضحة أنها عندما قرأت السيناريو كانت ترى أن الموضوع المطروح يختلف عن بعض التفسيرات التي صاحبت الحديث عن العمل.

صابرين عن الأعمال الفنية الجريئة

وتطرقت الفنانة إلى مدى تقبل الجمهور للأعمال الفنية التي تناقش أفكارًا وقضايا جريئة، مشيرة إلى أن السينما المصرية سبق أن قدمت أعمالًا تناولت موضوعات مختلفة وخارجة عن المألوف بالنسبة لزمن عرضها.

واستشهدت صابرين بفيلم «طريد الفردوس» للفنان الراحل فريد شوقي، معتبرة أن العمل كان أكثر جرأة في طرحه من فيلمها، لافتة إلى أن الفن على مدار سنوات طويلة كان مساحة لتقديم وجهات النظر المختلفة ومناقشة القضايا التي تشغل المجتمع.

وأشارت إلى أن طبيعة التفاعل مع الأعمال الفنية تغيرت في السنوات الأخيرة بسبب انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت عاملًا أساسيًا في تشكيل النقاش حول الأفلام والمسلسلات قبل عرضها وأثناء طرحها.

صابرين: الفن كان يقدم آراء خارج الصندوق

وأوضحت صابرين أن الساحة الفنية في الماضي كانت تشهد تقديم العديد من الأفكار التي يمكن وصفها بأنها «خارج الصندوق»، مع وجود مساحة لعرض وجهة نظر صناع العمل ورؤيتهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضوابط التي تحكم تقديم المحتوى الفني.

وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة حجم الجدل حول الأعمال الفنية، خاصة مع سرعة انتشار الآراء والتعليقات، وهو ما جعل أي عمل يتناول قضية حساسة عرضة لمناقشات واسعة قبل أن يشاهده الجمهور.

وتواصل صابرين نشاطها الفني بالتزامن مع احتفالها بعقد قران نجلها، فيما تستعد خلال الفترة المقبلة لمواصلة حضورها في الساحة الفنية من خلال أعمال جديدة، إلى جانب متابعة ردود الفعل على أعمالها التي عرضت مؤخرًا.