قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل التحية والإعجاب.. أحمد موسى: رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف
محامي ميار الببلاوي: تأييد إلزام محمد أبو بكر بتعويض موكلتي يسدل الستار على الدعوى
أحمد موسى: الشعب المصري فاهم وعارف تحديات البلد أكتر من أنصاف المثقفين
مصر على رأس المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
أحمد موسى: أهالي القرى ملح الأرض ويدعمون الدولة المصرية.. ومش يسمحوا لحد يهد البلد
وزير الخارجية السعودي: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن العالم
بعد اعتقاله في فرنسا.. جمهور سعد لمجرد يستغيث بملك المغرب: يا صاحب الجلالة نلتمس منكم التدخل
الجارديان ترصد تفاصيل الحياة اليومية في غزة.. كوب الشاي يكشف معاناة الفلسطينيين تحت الحصار
وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور
رئيس الوزراء البريطاني يستعد لطرح رؤيته الاقتصادية وسط تحديات التضخم وحرب إيران
روسيا وألمانيا تعقدان اجتماعا مغلقا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية السعودي: تعرضنا مع دول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صابرين تحتفل بعقد قران ابنها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية

صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية..
صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية..
أوركيد سامي

احتفلت الفنانة صابرين، مساء اليوم السبت، بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف، وسط أجواء عائلية اتسمت بالهدوء والخصوصية، وبحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء والمقربين، في مناسبة عائلية حرصت خلالها الفنانة على مشاركة نجلها هذه اللحظة المهمة في حياته.

وأقيم عقد القران بحضور أفراد العائلتين، حيث احتفلت صابرين بكتب كتاب نجلها على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية بعيدة عن مظاهر الاحتفالات الكبيرة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الخاصة بالمناسبة، التي لاقت تفاعلًا من متابعي الفنانة ومحبيها.

صابرين تحتفل بزواج نجلها

وتحرص صابرين خلال الفترة الأخيرة على مشاركة جمهورها بعض المناسبات المهمة في حياتها الشخصية، إلا أن احتفالها بعقد قران نجلها جاء في إطار عائلي خاص، بحضور المقربين منهما.

وتفاعل عدد من محبي الفنانة مع خبر عقد القران، متمنين لنجلها حياة زوجية سعيدة، خاصة أن المناسبة تمثل محطة جديدة في حياته، بعد ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني.

وتعد هذه المناسبة من أبرز الأحداث العائلية التي تعيشها صابرين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار نشاطها الفني ومشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية.

صابرين تتحدث عن فيلم «الملحد»

وعلى الجانب الفني، كانت صابرين قد أعربت في وقت سابق عن سعادتها بطرح فيلمها «الملحد» في دور العرض السينمائي، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل والجدل الذي صاحب العمل قبل عرضه.

وتحدثت الفنانة عن تجربتها في الفيلم خلال تصريحات تليفزيونية، مؤكدة أنها كانت على دراية كاملة بطبيعة السيناريو منذ قراءتها له، مشيرة إلى أن الفكرة، من وجهة نظرها، تختلف عما أثير حول الفيلم من انتقادات وجدال.

وقالت صابرين إنها شعرت بالسعادة بعد وصول الفيلم إلى دور العرض، خاصة بعد فترة الانتظار التي استمرت لنحو عامين، موضحة أنها عندما قرأت السيناريو كانت ترى أن الموضوع المطروح يختلف عن بعض التفسيرات التي صاحبت الحديث عن العمل.

صابرين عن الأعمال الفنية الجريئة

وتطرقت الفنانة إلى مدى تقبل الجمهور للأعمال الفنية التي تناقش أفكارًا وقضايا جريئة، مشيرة إلى أن السينما المصرية سبق أن قدمت أعمالًا تناولت موضوعات مختلفة وخارجة عن المألوف بالنسبة لزمن عرضها.

واستشهدت صابرين بفيلم «طريد الفردوس» للفنان الراحل فريد شوقي، معتبرة أن العمل كان أكثر جرأة في طرحه من فيلمها، لافتة إلى أن الفن على مدار سنوات طويلة كان مساحة لتقديم وجهات النظر المختلفة ومناقشة القضايا التي تشغل المجتمع.

وأشارت إلى أن طبيعة التفاعل مع الأعمال الفنية تغيرت في السنوات الأخيرة بسبب انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت عاملًا أساسيًا في تشكيل النقاش حول الأفلام والمسلسلات قبل عرضها وأثناء طرحها.

صابرين: الفن كان يقدم آراء خارج الصندوق

وأوضحت صابرين أن الساحة الفنية في الماضي كانت تشهد تقديم العديد من الأفكار التي يمكن وصفها بأنها «خارج الصندوق»، مع وجود مساحة لعرض وجهة نظر صناع العمل ورؤيتهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضوابط التي تحكم تقديم المحتوى الفني.

وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة حجم الجدل حول الأعمال الفنية، خاصة مع سرعة انتشار الآراء والتعليقات، وهو ما جعل أي عمل يتناول قضية حساسة عرضة لمناقشات واسعة قبل أن يشاهده الجمهور.

وتواصل صابرين نشاطها الفني بالتزامن مع احتفالها بعقد قران نجلها، فيما تستعد خلال الفترة المقبلة لمواصلة حضورها في الساحة الفنية من خلال أعمال جديدة، إلى جانب متابعة ردود الفعل على أعمالها التي عرضت مؤخرًا.

صابرين اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

تكنولوجيا

هل يغير الذكاء الاصطناعي قواعد صناعة السينما؟.. مهرجان الجونة السينمائي يجيب

سير إكزوبوت

سير إكزوبوت 2027.. نسخة خارقة بتصميم السيدان

هوندا بايلوت

بمفهوم رياضي وعائلي.. هوندا تبحث عن SUV أكبر من بايلوت

بالصور

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

ماذا يحدث عند تناول شريحتين من خبز الحبة الكامة يوميًا؟.. خفض الكوليسترول وتقليل محيط الخصر

تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر

وردي فاتح.. هيدي كرم تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد