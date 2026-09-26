أحمد موسى: أهالي القرى ملح الأرض ويدعمون الدولة المصرية.. ومش يسمحوا لحد يهد البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أهالي قرية شطورة في محافظة سوهاج يدعمون الوطن ولن يسمحوا بهدم الدولة.



وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "الثقة في الله ثم شعب مصر العظيم وكنت في قرية شطورة في محافظة سوهاج اليومين الماضيين".

وتابع: "الناس هناك بتكلمنا عن البلد ويؤكدون إنهم واقفين مع مصر ومش يسمحوا لحد يهد البلد مرة تانية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كنت في عزاء المستشار الراحل أحمد الزند وكل أهالينا من القرى والمحافظات يؤكدون دعمهم الكامل للدولة المصرية وهم دول ملح الأرض والشعب المصري".