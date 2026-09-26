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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محامي ميار الببلاوي: تأييد إلزام محمد أبو بكر بتعويض موكلتي يسدل الستار على الدعوى

الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي
الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي
رامي المهدي

أعلن محامي الإعلامية والفنانة ميار الببلاوي صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بتأييد الحكم الصادر لصالح موكلته، وإلزام محمد أبو بكر جاد الرب بأداء تعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وأوضح المحامي، في بيان له، أن الحكم جاء على خلفية نشر مقطع فيديو تضمن، بحسب ما ورد في الدعوى، اتهامات وادعاءات اعتبرتها موكلته غير صحيحة، فضلًا عن عبارات رأت المحكمة أنها تشكل سبًا وقذفًا.

وأضاف أن قيمة التعويض لا تمثل محور اهتمامه بقدر ما يراه من أهمية في أسباب الحكم، مشيرًا إلى أن المحكمة تناولت، بحسب وصفه، ثبوت الخطأ والضرر الواقع على ميار الببلاوي.

وأكد محامي ميار الببلاوي أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يمثل، من وجهة نظره، محطة جديدة في النزاع القضائي، مشيرًا إلى صدور أحكام سابقة في الشقين الجنائي والمدني.

واختتم المحامي بيانه قائلًا: «هذا في الدنيا، وعند الله تجتمع الخصوم».

كانت محكمة النقض قد قضت برفض الطعن المقدم من دفاع الداعية الشيخ محمد أبو بكر؛ بعد إدانته بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي، ليصبح الحكم الصادر بحقه نهائيًا وباتًا.

وأوضحت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات حكمها على الشيخ محمد أبو بكر، الفنانة ميار الببلاوي بالغرامة 20 ألف جنيه، بتهم السب والقذف المتبادلة بينهما، بأن الشيخ محمد أبو بكر والفنانة ميار الببلاوي تبادلا السب والقذف عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فقام الشيخ محمد أبو بكر بسب وقذف المجنى عليها بطريق العلانية؛ بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى "الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب" على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعبارات تضمنت وقائع محددة.

وأوضحت الحيثيات: أن الفنانة ميار الببلاوي تضررت من الشيخ محمد أبوبكر جاد الرب، لقيامه بنشر فيديو على صفحته الشخصية موجها فيه عبارات سب وقذف في حقها متهما إياها بالزنا، ومتهم زوجها بالدياثة؛ مما تسبب لها في أضرار عديدة لها ولأسرتها، وقاصدا من ذلك منفعة مادية باستغلال اسم الشاكية لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات عالية تدر عليه عائدا ماديا كبير.

ميار الببلاوي الفنانة ميار الببلاوي القاهرة الاقتصادية محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية

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