قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي يفرض عقوبات على 44 شخصًا بسبب انتخابات مجلس الدوما الروسي
أفنى عمره في رحاب العدالة وخدمة القضاء.. رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى أحمد الزند
ترامب: النفط يخرج من هرمز و29 سفينة عبرت المضيق أمس
العراق يحاور واشنطن لاستثناء مطاراته من قيود الطيران الإيراني.. تفاصيل
مهندس وصراف وفني.. وظائف مترو الأنفاق 2026
كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة وهي وش الخير عليا
تشييع جثمان أحمد الزند من مسجد المشير طنطاوي.. صور
فوز كبير.. بنات سلة الأهلي تحت 16 عامًا تكتسحن الزمالك في دوري المرتبط
بالدموع.. ابن أحمد الزند: والدي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده
وسط توتر بين موسكو وبرلين.. لافروف يلتقي نظيره الألماني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
طقس الأحد.. ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح وانخفاض الاثنين
الصحة: توطين صناعة الأجهزة الطبية يدعم زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع التصنيع المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
آية التيجي

لم يعد الحفاظ على الوزن والصحة مرتبطًا فقط بنوعية الطعام وكميته، إذ تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن توقيت تناول الوجبات قد يلعب أيضًا دورًا في تنظيم الشهية والوزن ومستويات ضغط الدم وسكر الدم.

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تناول الجزء الأكبر من السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم قد يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وقد يرتبط بتحسين بعض المؤشرات الصحية، إلا أن الأدلة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى تأثير توقيت الطعام بشكل مستقل عن إجمالي السعرات الحرارية.

وقالت أخصائية التغذية المسجلة صوفي ميدلين إن توقيت الوجبات يستحق الاهتمام، موضحة أن قدرة الجسم على الاستفادة من الطعام تتأثر بتفاعل مواعيد تناول الطعام مع الروتين اليومي، بما في ذلك مواعيد الاستيقاظ والنوم وممارسة الرياضة.

وأشار التقرير إلى أن دراسة أجراها علماء في سلوفينيا العام الماضي وجدت أن حصر تناول الوجبات بين الساعة 8 صباحًا و4 مساءً ارتبط بفقدان نحو 10 أرطال، أي ما يقرب من 4.5 كيلوجرام، خلال 3 أشهر، إلى جانب انخفاض دهون الجسم وتحسن استقرار مستويات سكر الدم.

ومع ذلك، يرى منتقدون أن جزءًا من هذا التأثير قد يكون ناتجًا ببساطة عن تناول عدد أقل من السعرات الحرارية خلال فترة زمنية أقصر، وليس بالضرورة بسبب التوقيت في حد ذاته.

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

الساعة البيولوجية قد تؤثر على الشهية وحرق السعرات

أوضحت ميدلين أن الجسم يعمل وفق إيقاعات يومية تستمر لنحو 24 ساعة، وهي تؤثر في قدرة الجسم على تحويل سكر الدم إلى طاقة، وهضم الطعام، وتنظيم هرمونات الشهية.

وأضافت أن الجسم يكون عمومًا أكثر كفاءة في تحويل السكريات الموجودة في الطعام إلى طاقة خلال الجزء الأكثر نشاطًا من اليوم، كما أن تناول الطعام في وقت مبكر يمنح الجسم فرصة أكبر لاستخدام الطاقة من خلال الحركة والنشاط.

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

دراسة من هارفارد تكشف تأثير تأخير الوجبات

أجرت دراسة من جامعة هارفارد عام 2022 تجربة على 16 شخصًا يعانون زيادة الوزن أو السمنة، حيث التزم المشاركون بجدول مبكر لتناول الطعام لمدة أسبوعين، ثم جرى تأخير مواعيد وجباتهم بمقدار 4 ساعات، مع الحفاظ على كمية السعرات الحرارية نفسها.

تناولت المجموعة ذات الجدول المبكر أول وجبة بعد الاستيقاظ بنحو ساعة، أي حوالي 8 صباحًا في المتوسط، بينما انتظرت المجموعة الأخرى نحو 5 ساعات، ووصل موعد أول وجبة لدى بعض المشاركين إلى 12 ظهرًا.

كما تناول أفراد المجموعة المبكرة العشاء في حوالي 4:30 مساءً، مقارنة بنحو 8:30 مساءً لدى المجموعة التي تناولت الطعام في وقت متأخر.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا وجباتهم في وقت متأخر كانت لديهم مستويات أعلى بكثير من الهرمونات المرتبطة بالجوع، إلى جانب انخفاض مستويات بعض المركبات التي يفرزها الجسم استجابة للشبع.

وخلص الباحثون إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر قد يؤدي إلى تغيرات في الجهاز الهضمي تزيد إشارات الجوع، وهو ما قد يساهم في زيادة الوزن.

لكن ميدلين أشارت إلى أن الدراسة مثيرة للاهتمام، إلا أنها شملت 16 شخصًا فقط، ولذلك هناك حاجة إلى أدلة أكثر قوة لإثبات هذه النظرية.

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

هل تخطي وجبة الإفطار يساعد على إنقاص الوزن؟

يحظى الصيام المتقطع بشعبية كبيرة، ويعتمد كثير من الأشخاص الذين يتبعونه على تخطي وجبة الإفطار، ثم تناول السعرات الحرارية خلال الغداء والعشاء، مع تقليل الوجبات الخفيفة.

وأشار التقرير إلى أن مراجعة بحثية نُشرت في وقت سابق من العام الحالي وجدت أن هذا النظام قد يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم بنحو 3%، وهو ما يعادل قرابة 5.5 أرطال، أو 2.5 كيلوجرام، لدى الرجل متوسط الوزن.

لكن مراجعات بحثية أخرى توصلت إلى أن فقدان الوزن الناتج عن الصيام المتقطع قد يرجع بصورة أساسية إلى انخفاض إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، إذ سجلت أنظمة غذائية أخرى منخفضة السعرات نتائج مشابهة.

كما تشير بعض الأبحاث إلى أن تخطي وجبة الإفطار قد يدفع بعض الأشخاص إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

دراسة على 23 ألف شخص تكشف تأثير تخطي الإفطار والغداء

فحصت إحدى الدراسات القائمة على الملاحظة السجلات الغذائية لـ 23,488 شخصًا بالغًا في الولايات المتحدة، ووجدت أن الأشخاص الذين تخطوا وجبتي الإفطار والغداء تناولوا في المتوسط نحو 187 سعرًا حراريًا إضافيًا في وجبة العشاء.

وفي دراسة أخرى شملت ما يقرب من 3 آلاف شخص من كبار السن، ارتبط تأخير أول وجبة في اليوم لمدة ساعة واحدة فقط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 11%.

لكن هذه النتائج القائمة على الملاحظة لا تثبت أن تأخير الوجبة تسبب بشكل مباشر في زيادة خطر الوفاة، إذ يمكن أن تتداخل عوامل صحية وسلوكية أخرى مع هذه العلاقة.

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

ما أفضل وقت لتناول الإفطار والغداء والعشاء؟

بحسب صوفي ميدلين، لا توجد مواعيد محددة للوجبات تضمن عدم الإفراط في تناول الطعام أو فقدان الوزن، لكنها أشارت إلى وجود نوافذ زمنية يمكن الاسترشاد بها بناءً على الأدلة العلمية المتاحة.

وتوصي بالمواعيد التالية:

الإفطار: خلال ساعة إلى ساعتين من الاستيقاظ.

الغداء: بعد الإفطار بنحو 4 إلى 5 ساعات.

العشاء: قبل النوم بنحو ساعتين إلى 3 ساعات.

وبالنسبة لشخص يتبع نمط نوم تقليدي، فقد يعني ذلك تناول:

الإفطار بين 7 و9 صباحًا.

الغداء بين 12 ظهرًا و2 ظهرًا.

العشاء بين 6 و8 مساءً.

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

لماذا يجب تجنب تناول الوجبة الرئيسية قبل النوم مباشرة؟

ترى ميدلين أن الأهم من الالتزام بساعة محددة هو عدم جعل الساعات التي تسبق النوم هي الفترة الرئيسية لتناول الطعام خلال اليوم.

وأوضحت أن إنهاء الوجبة الرئيسية قبل الاستلقاء بنحو ساعتين إلى 3 ساعات يعد هدفًا منطقيًا، لأنه يمنح الجسم وقتًا للهضم وقد يساعد في تقليل أعراض مثل الارتجاع أو الانتفاخ وعدم الراحة.

كما أن تناول وجبات كبيرة وغنية في وقت قريب من النوم قد يؤثر في جودة النوم لدى بعض الأشخاص.

توقيت الوجبات أفضل وقت لتناول الإفطار أفضل وقت للغداء أفضل وقت للعشاء موعد تناول الطعام توقيت الأكل وخسارة الوزن إنقاص الوزن خسارة الوزن الصيام المتقطع تخطي وجبة الإفطار تناول الطعام قبل النوم الأكل ليلًا الساعة البيولوجية تنظيم الشهية حرق السعرات الحرارية وجبات التخسيس أوقات الوجبات العشاء قبل النوم صحة الجسم حرق الدهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

المستشار محمود حلمي الشريف

صاحب حضورٍ قضائي ومواقفَ راسخة.. وزير العدل ينعى أحمد الزند

المنشور

القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية في بورسعيد

ارشيفية

النيابة العامة تنعى أحمد الزند: مسيرة قضائية ووطنية حافلة بالعطاء

بالصور

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

جيب جراند شيروكي 2028.. محرك Hurricane بقوة 420 حصانا في الطريق| صور

جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد