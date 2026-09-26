رسميا .. مانشستر سيتي يرد على اتهامات مخالفة النادي لقواعد البريميرليج

أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيانا رسميا، بشأن الاتهامات الموجهة للنادي بشأن 114 مخالفة لقواعد البريميرليج.

بيان مانشستر سيتي

وقال رئيس نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك في بيان: “لا يزال أمامنا طريق طويل في إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز، وثقتنا وعزمنا على إثبات براءة النادي لا يزالان قويين كما كانا في البداية”.

وأضاف: “رغم أن البعض سارعوا إلى استخلاص استنتاجاتهم الخاصة، ورغم الضجيج المحيط بنا، إلا أن شيئًا لم يتغير”.

واختتم: “لقد واجهنا تحديات معًا من قبل وانتصرنا. لا يزال هناك الكثيرون ممن يسعون لتقويض زخم نادينا، ولن نمنحهم هذه الفرصة”.