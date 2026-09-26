استبعاد نجم مانشستر سيتي من منتخب الجزائر

أعلن منتخب الجزائر رسميًا، اليوم السبت، استبعاد ريان آيت نوري، لاعب مانشستر سيتي.

ولم يكشف المنتخب الجزائري عن سبب استبعاد نوري، الذي جاء عقب تحقيق الفوز على زامبيا بنتيجة 3 - 1 في تصفيات أمم أفريقيا 2027.

ولم يعلن إبراهيم حمداني، المدير الفني لمنتخب الجزائر، استدعاء لاعب بديل لآيت نوري.

بيان رسمي

وقال الاتحاد في بيانه: "قرر الناخب الوطني، إبراهيم حمداني، هذا السبت، تسريح اللاعب ریان آيت نوري من التربص الجاري للمنتخب الوطني".

وأضاف: "سيعود الدولي الجزائري إلى ناديه مانشستر سيتي".

ولم يشارك نوري طوال لقاء زامبيا، ولازم مقاعد البدلاء.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة بوروندي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.