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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تحافظ على مكانتها ضمن أفضل 25% عالميًا في تصنيف GreenMetric للجامعات الخضراء 2026

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

حققت جامعة عين شمس إنجازًا جديدًا في مجال الاستدامة والتحول نحو الجامعة الخضراء، بحصولها على المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية، والمركز العاشر على مستوى قارة أفريقيا، والمركز 468 عالميًا، من بين 2016 جامعة مشاركة حول العالم، وفقًا لنتائج تصنيف GreenMetric للجامعات الخضراء لعام 2026.

وجاء هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رامي ماهر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، والدكتور أحمد العوضي مدير مركز التميز للاستدامة بالجامعة.


وحصلت جامعة عين شمس على 7142 نقطة في مختلف محاور التصنيف، التي تقيس أداء الجامعات في مجالات رئيسية تشمل البحث العلمي، والبنية التحتية، والنقل المستدام، واستخدامات الطاقة، وإدارة المياه والمخلفات، بما يعكس توجه الجامعة نحو دمج مبادئ الاستدامة في منظومتها التعليمية والبحثية والإدارية.


ويؤكد استمرار جامعة عين شمس ضمن أفضل 25% من الجامعات الخضراء عالميًا، رغم ارتفاع عدد الجامعات المشاركة في نسخة 2026 بنحو 300 جامعة مقارنة بتصنيف عام 2025، نجاح الجامعة في مواصلة تطوير أدائها في مجالات الاستدامة وتعزيز قدرتها على المنافسة في التصنيفات الدولية.


ويأتي هذا التقدم في إطار استراتيجية جامعة عين شمس الهادفة إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة المؤسسية، وتطوير بيئة جامعية أكثر كفاءة واستدامة، ودعم البحث العلمي المرتبط بقضايا التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز الاستخدام الرشيد للموارد وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الجامعة لتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.


ويعكس تصنيف GreenMetric جهود الجامعة المتواصلة في تحويل مفاهيم الاستدامة إلى ممارسات فعلية داخل الحرم الجامعي، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات، وتشجيع وسائل النقل المستدام، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار في مجالات البيئة والاستدامة.

جامعة عين شمس مجال الاستدامة قارة أفريقيا

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