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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للعام الثاني.. مصر تعزز حضورها في صناعة وسياحة اليخوت العالمية من خلال مشاركتها بمعرض موناكو

معرض موناكو الدولي لليخوت
معرض موناكو الدولي لليخوت
محمد الاسكندرانى

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للعام الثاني على التوالي، في معرض موناكو الدولي لليخوت (Monaco Yacht Show)، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري بإمارة موناكو، بمشاركة نخبة من أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في صناعة اليخوت عالميًا، وتُعد الوزارة أحد الرعاة الرئيسيين للمعرض.

معرض موناكو الدولي لليخوت

ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في صناعة اليخوت، ولا سيما اليخوت الكبرى، إذ يجمع نخبة من كبرى الشركات العالمية والمستثمرين والمصنعين والمتخصصين في مختلف مجالات صناعة اليخوت والخدمات المرتبطة بها، ويشارك به هذا العام 560 عارضًا يمثلون 40 دولة من أبرز الدول العاملة في صناعة وسياحة اليخوت.

وقد افتتح الجناح المصري الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري والموانئ، والسفير عمرو الرشيدي، قنصل مصر العام في مرسيليا، بحضور اللواء أسامة نجم، رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البحري، والدكتور محمد عطا الشربيني، عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس وحدة تطوير المنتجات السياحية بالهيئة.

كما شارك الوفد الرسمي المصري في فعاليات الافتتاح الرسمي للمعرض، التي أُقيمت بنادي يخت موناكو، بحضور نحو 300 من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين في صناعة اليخوت على المستوى الدولي.

وقد شهد الجناح المصري زيارة صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد يوسف.

كما أعرب الأمير ألبرت الثاني عن تقديره للحضارة المصرية واهتمامه بها، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة إلى مصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد الدكتور أحمد يوسف أن المشاركة المصرية في هذا الحدث العالمي تأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من منتج سياحة اليخوت، والعمل على تطويره والترويج له عالميًا، بما يدعم مكانة مصر على خريطة سياحة اليخوت الدولية.

كما أشار إلى ما تتمتع به مصر من مقومات تنافسية في هذا المجال، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي بين البحرين المتوسط والأحمر، وتنوع سواحلها ومراسيها، إلى جانب ما تشهده منظومة خدمات اليخوت من تطور في البنية التحتية والإجراءات والتسهيلات، بما يعزز قدرة مصر على استقطاب المزيد من حركة اليخوت والاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع.

وأوضح أن المشاركة في معرض موناكو تمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع أبرز المؤسسات والشركات وكبار صناع القرار والجهات المؤثرة في صناعة اليخوت عالميًا، والتعريف بالمقومات المصرية، وبحث فرص التعاون وفتح آفاق جديدة أمام زيادة حركة اليخوت الوافدة إلى مصر.

وعقب افتتاح الجناح، قام الوفد المصري بجولة تفقدية بالميناء، شملت زيارة عدد من اليخوت المشاركة في المعرض.

وتضمنت الجولة زيارة اليخت SPRIBE، الذي يبلغ طوله نحو 50 مترًا،  حيث استمع الوفد إلى عرض تفصيلي من الرئيس التنفيذي للشركة المالكة Italian Sea Group حول تطورات الطلب العالمي ومعدلات النمو في حركة اليخوت الكبرى، إلى جانب أبرز التطورات التي تشهدها صناعة اليخوت عالمياً.

وعلى هامش المعرض، عقد الدكتور أحمد يوسف عددًا من اللقاءات المهنية مع مجموعة من قيادات وممثلي أبرز المؤسسات الدولية العاملة بصناعة وسياحة اليخوت، لبحث فرص تعزيز التعاون ودعم حركة اليخوت الوافدة إلى مصر، والتعريف بالإمكانات التي تتمتع بها كوجهة لهذا النمط السياحي.

وفي هذا الإطار، التقى بالسيد Bernard d’Alessandri، الأمين العام لنادي يخت موناكو، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون ودعم حركة سياحة اليخوت إلى مصر، ولا سيما خلال موسم الشتاء، في ضوء المزايا المناخية والسياحية التي تتمتع بها مصر على مدار العام، وذلك بحضور José Marco Casellini، الرئيس التنفيذي لشركة M3 Monaco المتخصصة في استشارات وإدارة المراسي واليخوت.

كما التقى Raphael Sauleau، رئيس الرابطة العالمية لليخوت والرئيس التنفيذي لشركة IYC Yachts، حيث تناول اللقاء فرص زيادة حركة سياحة اليخوت إلى مصر والاستفادة من إمكاناتها لتكون وجهة رئيسية لهذا النمط السياحي على مدار العام، وذلك بحضور السيدة Jane Adlington -Brumer، المدير التنفيذي للرابطة.

والتقى كذلك Christoph Bourillon، الرئيس التنفيذي لمنظمة اليخوت الاحترافية، حيث تم بحث أهمية تعزيز التواصل المباشر مع كباتن اليخوت، نظرًا لدورهم في اختيار المقاصد والتأثير في مسارات حركة اليخوت عالميًا.

كما شملت اللقاءات Thierry Voisin، رئيس اللجنة الأوروبية لليخوت الاحترافية، حيث تم بحث سبل تطوير التسهيلات والخدمات المقدمة لليخوت بما يدعم زيادة الحركة الوافدة إلى مصر، إلى جانب Joe Lynch، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للصناعات البحرية ICOMIA، حيث تناول اللقاء فرص التعاون والمشاركة في الفعاليات الدولية المتخصصة، بما يعزز حضور مصر في صناعة وسياحة اليخوت عالميًا.

وتشارك الوزارة في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 72 مترًا مربعًا، ويقع عند مدخل إحدى المناطق الرئيسية بالمعرض، مقابل المدخل المخصص لكبار الزوار، بمشاركة عدد من الشركات المصرية العاملة في قطاع اليخوت والخدمات البحرية والسياحية، من بينها شركة Felix، ووكالة الخليج لخدمات النقل البحري، وشركة تطوير مصر للاستثمارات السياحية.


وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي معرض موناكو معرض موناكو الدولي لليخوت Monaco

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