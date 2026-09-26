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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تخصص 10 ملايين دولار لدعم الجهود الدولية للحد من تفشي وباء «إيبولا»

الامارات
الامارات
أ ش أ

خصصت دولة الإمارات- عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية- 10 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تفشي وباء "إيبولا" في القارة الإفريقية، وتعزيز قدرات الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة، وذلك بتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة، خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع دولي عُقد بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث تطورات تفشي وباء "إيبولا" وسبل تعزيز الاستجابة الدولية، وذلك ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي هذا السياق، أكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري، مواصلة بلاده التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة الأزمات والكوارث والتحديات الصحية في مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الاستجابة في ظل هذه الظروف الحرجة، للحد من انتشار الوباء وانتقاله بين المجتمعات، مؤكدا ضرورة دعم الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على الوقاية والكشف المبكر والاستجابة الفاعلة.

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