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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير علاقات دولية: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها المائي

الدكتور أحمد سيد أحمد
الدكتور أحمد سيد أحمد
محمود زيدان

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت في توقيت حيوي ومحوري، وعكست رسائل مصر التاريخية وثوابتها الراسخة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضية الأمن المائي والقضية الفلسطينية.

وأوضح سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي، ببرنامج «اليوم»، المذاع على «dmc»، أن التصريحات الرسمية وكلمة رئيس الوزراء شددت على حق مصر الواضح والثابت في حصتها المائية، مؤكداً اتخاذ الدولة المصرية لجميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي ومواجهة أي تهديدات قد تمس به.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى الأرقام الحاكمة للواقع المائي في المنطقة، موضحاً أن حجم الأمطار الهابطة على حوض نهر النيل يتجاوز 1600 مليار متر مكعب سنوياً، في حين أن ما يصل إلى مصر والسودان معاً لا يتجاوز 80 مليار متر مكعب، وهي نسبة محدودة للغاية ولا تكفي الاحتياجات المائية الفعلية.

وقال الدكتور أحمد سيد أحمد إن مصر، في الوقت الذي تعترف فيه بحق دول الحوض في تحقيق التنمية، ترفض رفضاً قاطعاً المساس بأمنها المائي.

واختتم خبير العلاقات الدولية تصريحاته بالإشارة إلى القضية الفلسطينية، مؤكداً أنها تظل القضية المركزية التي لا تغيب لحظة واحدة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية وتحركاتها على جميع الأصعدة.

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