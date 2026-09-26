النيابة العامة تنعى أحمد الزند: مسيرة قضائية ووطنية حافلة بالعطاء

نعي المستشار محمد شوقي النائب العام، وأعضاء النيابة العامة، المستشار الجليل أحمد الزند، وزير العدل ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة قضائية ووطنية حافلة بالعطاء، حتى غدا اسمه جزءًا من الوجدان القضائي المصري.



وإذ تودع النيابة العامة اليوم قامة قضائية كبيرة، فإنها تستذكر مسيرة الفقيد وعطاءه، وتتقدم إلى أسرته وذويه، وإلى جموع قضاة مصر، بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه عمّا قدَّم خير الجزاء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوفي صباح اليوم السبت ، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، فى أحد المستشفيات الخاصة

ويُعد المستشار أحمد الزند أحد أبرز القامات القضائية والقانونية، حيث تولى عددًا من المناصب خلال مسيرته المهنية، من بينها منصب وزير العدل، كما شغل منصب رئيس المحكمة الشرعية في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعمل مستشارًا قانونيًا لولي عهد رأس الخيمة خلال فترة التسعينيات.

كما تولى أحمد الزند رئاسة نادي قضاة مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2015، قبل أن يتولى منصب وزير العدل.

وتولى المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل، خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر في منصبه بعد تولي المهندس شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء.

وامتدت مسيرته المهنية بين العمل القضائي والقانوني، ورئاسة نادي قضاة مصر، والعمل التنفيذي، قبل أن توافيه المنية صباح اليوم السبت.

مرض المستشار أحمد الزند

وكان المستشار أحمد الزند قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال شهر سبتمبر الجاري، ونُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يُعلن عن وفاته صباح اليوم.