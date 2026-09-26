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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تداهم أوكار المجرمين.. مصرع 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ160 مليون جنيه

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات “قتل، واتجار بالمخدرات، وسلاح بدون ترخيص، وسرقة بالإكراه”، بنطاق محافظتي أسيوط والبحيرة، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم “قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة – أكثر من 350 ألف قرص مخدر ومؤثر – 117 قطعة سلاح نارى متنوعة”.

وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة قرابة 160 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.




 

وزارة الداخلية الضربات الإستباقية المواد المخدرة

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