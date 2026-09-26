الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، إطلاق الإنذار المبكر عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، للتحذير من خطر محتمل.

وأكدت تقارير محلية صدور التنبيه في الساعات الأولى من اليوم.

ويأتي إطلاق الإنذار في ظل تطورات أمنية تشهدها المنطقة؛ إذ أعلن التحالف بقيادة السعودية، في وقت لاحق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه خميس مشيط، إلى جانب اعتراض وتدمير مسيّرتين أُطلقتا باتجاه منطقة الرياض، وفق ما نقله إعلام سعودي عن المتحدث باسم قوات التحالف.

ودعت السلطات السعودية السكان الموجودين في المناطق المشمولة بالإنذار إلى الالتزام بتعليمات السلامة الرسمية، والتوجه إلى أماكن آمنة داخل المباني والابتعاد عن النوافذ والزجاج، وتجنب الخروج إلى الأماكن المكشوفة أو التجمهر والتصوير خلال فترة التحذير.

وتشير بيانات المركز الوطني للأرصاد السعودي أيضًا إلى وجود إنذارات جوية سارية في منطقة عسير، من بينها أبها، اليوم السبت، مرتبطة بأمطار غزيرة، ما يؤكد أهمية متابعة التنبيهات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الاعتماد على المعلومات غير الرسمية.