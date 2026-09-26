انتخابات صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين.. وكيل الأزهر يدلي بصوته ويؤكد على تحسين عوائده

شهد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية لـ«صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر الشريف عدا جامعة الأزهر»، المنعقد بمقر مجمع معاهد مدينة نصر بالقاهرة.

وناقش اجتماع الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ حيث جرى استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأدائه الاستثماري، فضلًا عن الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية، ومناقشة الموضوعات المعروضة على الأعضاء وفق القواعد المنظمة.

أهمية الوفاء بالواجبات تجاه العاملين

وأعرب الشيخ أيمن عبد الغني عن تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد في الارتقاء بعمل الصندوق وتحسين عوائده، مؤكدًا أهمية الوفاء بالواجبات تجاه العاملين بالأزهر الشريف وخدمة المشتركين وتيسير شئونهم.

وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية، أدلى الشيخ أيمن عبد الغني بصوته في انتخابات مجلس إدارة الصندوق، كما أجرى جولة تفقدية داخل اللجان؛ اطمأن خلالها على انتظام سير الاقتراع، وتوفير السبل والإجراءات اللازمة لتمكين العاملين من ممارسة حقهم الانتخابي في أجواء يسودها الانضباط والهدوء والود بين الجميع.