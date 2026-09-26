يحاكي كبار القراء.. معلم أزهري يخطف القلوب بتلاوة مميزة أمام الطلاب في طابور الصباح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة إبداع أحد المعلمين الأزهريين في تلاوة آيات من القرآن الكريم، خلال طابور الصباح بإحدى المدارس في محافظة قنا.

وظهر المعلم في الفيديو وهو يتلو القرآن الكريم بصوت عذب وأداء مميز، وسط حالة من الإنصات والتركيز من جانب الطلاب والمعلمين المشاركين في طابور الصباح.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بجمال صوت المعلم وتمكنه من أحكام التلاوة، فيما وصف البعض أداءه بأنه يحاكي أسلوب كبار قراء القرآن الكريم.

وأظهر المقطع حالة من الهدوء أثناء التلاوة، وسط تفاعل الحاضرين مع الأداء، في مشهد لفت أنظار المتابعين بعد تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانتشرت لقطات الفيديو بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، وسط إشادات بأداء المعلم وصوته، خاصة مع تقديم التلاوة ضمن فعاليات طابور الصباح المدرسي.