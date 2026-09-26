مصرع 6 أشخاص بينهم 4 سياح أمريكيين في اليونان.. اعرف السبب

أُعلن اليوم وفاة ستة أشخاص، بينهم أربعة سياح أمريكيين كانوا يزورون اليونان، إثر انفجار هزّ مبنى سكنيًا صغيرًا في أثينا كانوا يقيمون فيه بالقرب من الأكروبوليس.

ورجّح رئيس بلدية أثينا، هاريس دوكاس، أن يكون سبب الانفجار، الذي وقع فجر الجمعة في حي بلاكا الشهير المكتظّ بالنُزُل السياحية، تسربًا للغاز.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الرسمية (ERT) أن القتيلين الآخرين هما رجل بريطاني مسنّ وزوجته اليونانية، وكانا يسكنان في الطابق الثاني من المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق.

وذكرت صحيفة كاثيميريني أن العائلة الأمريكية، المكوّنة من أربعة أفراد، كانت تستأجر شقة في الطابق الأول، وكانت تستعدّ للذهاب إلى المطار بعد ساعات من يوم الجمعة للعودة إلى الولايات المتحدة، حين وقع الانفجار.

وأدى الانفجار إلى انهيار المبنى السكني وإلحاق أضرار بالممتلكات والمركبات على طول الشارع.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن العائلة الأمريكية كانت تتألف من زوجين وابنهما وصديقته.

لم تُفصح السلطات اليونانية على الفور عن هوياتهم أو أعمارهم أو أماكن إقامتهم في الولايات المتحدة.

"كارثة مروعة"

شاهد مراسلو وكالة فرانس برس، اليوم حفارات ميكانيكية تُزيل الأنقاض من الموقع، وكاميرات تصوير حراري.

وقال رئيس البلدية دوكاس: "إننا نتحدث عن كارثة مروعة".

وأضاف أن مبنيين مجاورين أصبحا في حالة خطرة، وأن عمليات التفتيش جارية "لتحديد ما إذا كان بالإمكان الحفاظ عليهما أم يجب هدمهما أيضاً".