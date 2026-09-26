تقرير إيراني: عراقجي وفريق التفاوض سيبقيان في نيويورك حتى الأربعاء المقبل

أفاد تقرير إيراني، نقلا عن مصدر مطلع، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفريق المفاوضات المرافق له سيواصلون البقاء في نيويورك حتى يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب التقرير، يأتي تمديد إقامة عراقجي والوفد المرافق له في نيويورك في ظل استمرار التحركات والاتصالات الدبلوماسية المتعلقة بالملف الإيراني، بالتزامن مع مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يتضمن التقرير تفاصيل إضافية بشأن طبيعة اللقاءات المرتقبة للوفد الإيراني خلال الفترة المقبلة أو ما إذا كان بقاؤه في نيويورك مرتبطا بمفاوضات جديدة.