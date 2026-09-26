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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرة في ملعب أمريكا .. إيران تنفي وجود مفاوضات بشأن مضيق هرمز

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود نوفل

أكد مصدر أمني إيراني رفيع المستوى أن ما تروجه وسائل الإعلام الغربية بشأن المفاوضات هو أخبار كاذبة.

وقال المصدر ذاته في تصريحات لقناة الميادين : أبلغت إيران الجانب الأمريكي بشروطها السبعة والكرة الآن في الملعب الأمريكي.

وأضاف : يعود سبب استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى عدم تنفيذ الأمريكيين التزاماتهم.

وختم المصدر : مضيق هرمز لن يفتح عبر التغريدات أو الأخبار المضللة التي تنشرها وسائل إعلام مقربة من البيت الأبيض.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال في وقت لاحق  إن طهران نقلت إلى الولايات المتحدة، عبر قطر، مقترحًا يتضمن خطة من 7 أيام تهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، على أن تبدأ بعدها مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح عراقجي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الخطة تمثل تحركًا دبلوماسيًا جديدًا من جانب طهران، مؤكدًا أن بلاده لم تغلق باب التفاوض رغم ما وصفه بالخروقات الأمريكية. 

وأشار إلى أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال تجري بصورة غير مباشرة من خلال وسطاء.


وبحسب التفاصيل التي أوردتها مصادر إعلامية، تنص الخطة على وقف الأعمال القتالية لمدة سبعة أيام، على أن تشمل التهدئة مختلف ساحات الصراع في المنطقة، قبل إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السابع، ثم الانتقال إلى مفاوضات شاملة بشأن الملف النووي الإيراني.


وتتضمن الخطة، وفق ما نقلته تقارير عن عراقجي، مطالب مرتبطة بتخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران، بينها الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، فيما يرتبط تنفيذ الجدول الزمني بقبول واشنطن الشروط المطروحة.

وتكتسب إعادة فتح مضيق هرمز أهمية خاصة في المقترح الإيراني، نظرًا إلى الدور الحيوي للممر الملاحي في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، إذ أدى استمرار التوترات العسكرية إلى اضطراب حركة السفن ورفع المخاوف بشأن أسواق النفط والشحن.

وكان عراقجي قد أجرى في نيويورك محادثات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وصفتها مصادر إيرانية بأنها مثمرة، في إطار الاتصالات غير المباشرة الرامية إلى البحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة.

ويأتي طرح الخطة في وقت تكثف فيه أطراف دولية وإقليمية جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وسط استمرار الخلاف حول شروط إنهاء الحرب والعقوبات والملف النووي، بينما تترقب الأطراف المعنية الموقف الأمريكي من المقترح الإيراني ومسار الاتصالات خلال الأيام المقبلة

إيران أمريكا مضيق هرمز مفاوضات بين إيران وأمريكا

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