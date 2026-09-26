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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميلان يتحرك لضم إندريك من ريال مدريد

أندريك
أندريك
علا محمد

دخل النجم البرازيلي إندريك فيليبى، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، ضمن اهتمامات نادي إيه سي ميلان الإيطالي لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ويرتبط إندريك بعقد مع ريال مدريد ممتد حتى شهر يونيو من العام 2028.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لنادي ميلان طلب من مسؤولي النادي الإيطالي ضم إندريك في شهر يناير المقبل لتدعيم خط هجوم الفريق.

وأوضحت أن ميلان بصدد تقديم عرض إلى ريال مدريد لضم إندريك بعقد إعارة حتى نهاية منافسات الموسم الجاري مع خيار الشراء بصفة نهائية بعد انتهاء فترة الإعارة.

وأشارت إلى أن النجم البرازيلي، قد يوافق على الانتقال إلى الروسينيرى وذلك في ظل خروجه من حسابات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للنادي الملكى منذ بداية منافسات الموسم الجاري.

يذكر  أن إندريك لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً من ناد.

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