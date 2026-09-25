قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسعاف: رد 540 ألف جنيه أمانات بحوزة مصابي حادث مروري في القليوبية
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
دعاء الساعة الأخيرة يوم الجمعة.. أدعية للرزق والفرج وقضاء الحوائج
12 كذبة.. تحليل إسرائيلي يكشف ادعاءات خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
اجتماع مثمر.. ترامب: أمور عظيمة ستحصل بين الصين وأمريكا
إصابة نجم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة أنجولا.. ماذا حدث؟
مصر تدين استهداف الطائف وينبع.. وتؤكد: أمن السعودية امتداد للأمن القومي المصري
وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية.. إغلاق خط الشرارة يفاقم خسائر النفط الليبي
الإيكونوميست: عندما تنسحب أمريكا.. نهاية قرن من الهيمنة على الشرق الأوسط
قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا
كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا 2027
أخبار التكنولوجيا | يد روبوتية تمشي بأصابعها بلا جسد.. آبل تحسم الجدل حول عطل iPhone 18 Pro.. مفاجآت جهاز EdgeMesa الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو: العودة إلى ريال مدريد فرصة لا يمكن رفضها.. والنجاح في الرياضة يتطلب الالتزام

مورينيو
مورينيو
مجدي سلامة

 تحدث جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن أسباب عودته إلى النادي، وكشف جانبًا من فلسفته التدريبية، بما في ذلك شعاره الشهير "لا تخونوني"، ورؤيته بشأن منح اللاعبين مساحة للخروج عن المألوف داخل الملعب، وذلك خلال مقابلة أجراها ضمن برنامج متخصص في السيارات.

وأوضح مورينيو أن قرار العودة إلى ريال مدريد جاء بعدما أبدى النادي رغبته في استعادته، مشيرًا إلى أن الطريقة التي تواصل بها المسؤولون معه كان لها دور مهم في حسم قراره. 

وأضاف أنه ظل على تواصل وثيق مع النادي منذ رحيله في عام 2013، وأن علاقته بريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بقيت قوية طوال تلك الفترة.

واستعاد المدرب البرتغالي تفاصيل التواصل الذي جرى معه في نهاية الموسم الماضي، قائلًا: "نحن نعرفك وأنت تعرفنا؛ أنت تدرك طبيعة هذا النادي وثقافته وأفراده، ونحن نعرف طريقة عملك. نريد منك إعادة بناء هذا الفريق، ونحتاجك لبدء عقد جديد مليء بالإنجازات".

اعتراف مورينيو

واعترف مورينيو بأنه كان سعيدًا في بنفيكا وراضيًا عن حياته في البرتغال، لكنه شدد على أن "ريال مدريد يظل ريال مدريد"، مؤكدًا أن جميع الأطراف داخل النادي كانت تدرك أهمية عودته.

وتطرق مورينيو إلى أسلوبه في العمل، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع اللاعبين يمثل عنصرًا أساسيًا في فلسفته التدريبية. وقال إنه يشارك لاعبيه أفكاره وتفاصيل خططه التكتيكية، لكنه يهتم في الوقت نفسه بفهم مشاعرهم ومعرفة مدى إيمانهم بقدرتهم على تنفيذ ما يطلبه منهم.

وأوضح أنه إذا شعر أحد اللاعبين بعدم قدرته على تنفيذ مهمة معينة، فإنه يفضل الاستماع إلى وجهة نظره بدلًا من فرض الأمر عليه، واصفًا هذه العملية بأنها "الاكتشاف والتوجيه"، حيث يعمل المدرب واللاعب معًا للوصول إلى حالة مثالية يشعر فيها الطرفان بالراحة والثقة.

وأضاف مستشهدًا بعبارة لأحد أساتذته في الجامعة: "أنت لا تدرب لاعبي كرة قدم، بل تدرب بشرًا". وأكد أن اللاعب إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم، ولذلك فإن فهم الجانب الإنساني يمثل جزءًا أساسيًا من عمل المدرب.

وكشف مورينيو عن معنى شعاره «لا تخونوني»، موضحًا أنه يقصده من منظور كروي بحت، وقال: "ما دام اللاعبون لا يخونونني داخل الملعب، فسأظل دائمًا إلى جانبهم، بغض النظر عما يحدث".

وشدد المدرب البرتغالي على أن كرة القدم ليست مجرد وظيفة، بل أسلوب حياة، معتبرًا أن من يتعامل معها على أنها مجرد هواية لن ينجح في أعلى مستوياتها.

وأوضح أن حياة اللاعب المحترف لا تقتصر على الساعات التي يقضيها في التدريبات، قائلًا إن الحصة التدريبية قد تستغرق ساعتين أو ثلاثًا فقط، لكن كل تفاصيل حياة اللاعب خارج النادي يمكن أن تؤثر في مستواه، بدءًا من الطعام والشراب والنوم، وصولًا إلى مختلف جوانب حياته الخاصة.

وأشار مورينيو إلى أن اللاعبين المحترفين لا يستطيعون ممارسة بعض الأنشطة التي قد تعرضهم للإصابة، مثل التزلج أو ركوب الدراجات. وقال إن قيام اللاعب بهذه الأمور سرًا لا يتعلق فقط ببنود العقد، وإنما بالالتزام المهني، لأن تعرضه للسقوط قد يؤدي إلى غيابه عن ثلاث مباريات أو أكثر.

كما تحدث عن القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية للاعبين، موضحًا أن اللاعب قد يكون لديه أصدقاء في العشرينيات من أعمارهم يخرجون إلى الملاهي الليلية أيام الأربعاء والخميس والجمعة، لكنه لا يستطيع أن يعيش بالطريقة نفسها، إذ لا يُسمح له بالخروج إلا في الليلة التالية للمباراة، وحتى ذلك يتوقف على جدول المباريات المقبلة.

وأقر مورينيو بأن الاحتراف في كرة القدم يتطلب قدرًا كبيرًا من التضحية، لكنه أشار إلى أن المسيرة الاحترافية قصيرة نسبيًا، إذ يعتزل معظم اللاعبين في منتصف الثلاثينيات، وبعدها تتاح لهم سنوات طويلة للاستمتاع بحياتهم.

واستشهد مورينيو بفيلم وثائقي شاهده مؤخرًا عن لاعب التنس رافائيل نادال، معتبرًا أن التضحيات التي قدمها النجم الإسباني للوصول إلى هذه المكانة كانت استثنائية.

واختتم مورينيو فكرته بالتأكيد على وجود علاقة مباشرة بين حجم ما يحصل عليه الرياضي وما يقدمه من جهد وتضحيات، معتبرًا أن النجاح في الرياضة يتطلب التزامًا يتجاوز حدود الملعب.

مورينيو ريال مدريد جوزيه مورينيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

حسام حسن

اتكلم فني.. أحمد جلال: تصريحات حسام حسن وضعت منتخب مصر تحت ضغط كبير دون داع

ترشيحاتنا

مسلسل WIN WIN

انتهاء تصوير مسلسل المايكرو دراما «WIN WIN»

بوستر الحفل

وتريات الإسكندرية تفتتح موسمها الفني بالموسيقى الدرامية المصرية في سيد درويش

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد