اتكلم فني.. أحمد جلال: تصريحات حسام حسن وضعت منتخب مصر تحت ضغط كبير دون داع

علق الناقد الرياضي أحمد جلال، على حالة الجدل التي أثارتها تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والفراعنة، قبل مواجهة أنجولا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال أحمد جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ماذا يضير حسام حسن لو تحدث بهدوء عن رؤيته الفنية في الاختيارات، وطلب عدم الحديث عن استبعاد لاعب بعينه، وهذا حقه الكامل بالتأكيد، حتى لو اختلف معه أحد، طالما أنه يتحمل المسؤولية، وهو صاحب القرار».

وأضاف: «منتخب مصر أصبح تحت ضغط كبير دون داع خلال لقاء أنجولا الجمعة باستاد القاهرة».

وأشار أحمد جلال إلى أن تصريحات المهندس هاني أبو ريدة جاءت لتهدئة الأجواء، قائلًا: «تصريحات المهندس هاني أبو ريدة جاءت لتهدئة الأجواء (داخل المنتخب.. وخارجه)».

واختتم قائلًا: «ربنا يستر وتعدي الأمور على خير».

تصريحات حسام حسن عن استبعاد محمد الشناوي

وكانت تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي قد أثارت حالة من الجدل، بعدما تحدث عن أسباب استبعاد حارس الأهلي من قائمة الفراعنة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أنجولا.

وأكد حسام حسن أن قرار استبعاد محمد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع ناديه خلال فترة سابقة قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الأهلي.

وقال حسام حسن في حديثه عن الشناوي إن الحارس «منتهي»، وذلك في معرض حديثه عن اختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو التصريح الذي فتح باب الجدل حول طريقة تناول المدير الفني لقرار استبعاد حارس الأهلي.

وجاءت تصريحات حسام حسن في إطار رده على التساؤلات الخاصة بعدم وجود محمد الشناوي ضمن قائمة المنتخب، مؤكدًا أن الاختيارات الفنية حق أصيل للجهاز الفني، وأنه المسؤول عن قراراته واختياراته.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن، نظيره أنجولا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة «أون سبورت» المباراة مجانًا للجماهير داخل مصر عبر البث الأرضي، وفق حقوق البث الخاصة بالمباريات المقامة على الأراضي المصرية.

جدول مباريات مصر في التصفيات

يخوض منتخب مصر 6 مباريات في مشوار التصفيات، حيث يبدأ بمواجهة أنجولا على ملعبه، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان في الجولة الثانية.

وجاء جدول المباريات على النحو التالي:

- مصر × أنجولا – 25 سبتمبر 2026 – الساعة 10 مساءً – استاد القاهرة الدولي.

- جنوب السودان × مصر – 29 سبتمبر 2026 – الساعة 3 عصرًا – جوبا.

- مصر × مالاوي – الجولة الثالثة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

- مالاوي × مصر – الجولة الرابعة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

- مصر × جنوب السودان – الجولة الخامسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

- مصر × أنجولا – الجولة السادسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

كينيا وأوغندا وتنزانيا تستضيف أمم أفريقيا 2027

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، في نسخة تاريخية تشهد تنظيم البطولة في 3 دول للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 19 يونيو 2027، وتستمر حتى 17 يوليو من العام نفسه.

وتشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبًا يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

ويأمل منتخب مصر في حسم التأهل مبكرًا وتجنب الحسابات المعقدة، بداية من مواجهة أنجولا، قبل خوض باقي مباريات المجموعة خلال الأجندات الدولية المقبلة.