اعلامي ينتقد حسام حسن في أزمة الشناوي: راجع نفسك وبلاش تخسر من رصيدك

انتقد الإعلامي أحمد أسامة، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والفراعنة، مؤكدًا أن موقفه لا يتعلق بخلاف شخصي مع المدير الفني، وإنما برفض الطريقة التي تم بها الحديث عن تاريخ الحارس.

وقال أحمد أسامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن صفحته شهدت خلال الفترة الماضية دعمًا كبيرًا لحسام حسن، خاصة خلال مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، مشيرًا إلى أنه كان يرى أن المدير الفني أصبح «بطلًا شعبيًا مصريًا وعربيًا» عقب تصريحاته التي أسعدت قطاعًا كبيرًا من الجماهير.

وأضاف: «من بعدها وكابتن حسام حسن قرر بسرعة البرق يخسر رصيد كل يوم ويخسر دعم محبين، ويبعد عنه دعم جماهير تعاملت مع كابتن حسام حسن بصفحة جديدة»، معتبرًا أن تصريحاته الأخيرة ضد محمد الشناوي قد تؤثر على رصيده لدى الجماهير.

وأكد أحمد أسامة أن من حق حسام حسن اختيار أي لاعب أو استبعاد أي لاعب، باعتباره المسؤول عن الأمور الفنية، لكنه اعترض على طريقة الحديث عن استبعاد الشناوي، قائلًا إن الرد على استبعاد لاعب يجب ألا يخرج عن حدود اللباقة واحترام تاريخ اللاعب.

وأشار إلى أن محمد الشناوي، من وجهة نظره، لم يصل إلى مرحلة تمنعه من الانضمام للمنتخب، مضيفًا أن الحارس قدم مستويات مميزة مع الأهلي ومنتخب مصر على مدار السنوات الماضية.

وتابع: «افتكر كويس إنك لعبت للأربعين وانت مش مهاجم، يعني حارس مرمى يقدر يلعب لبعد سنك عادي جدًا»، مستشهدًا بطريقة تعامل حسن شحاتة مع حسام حسن خلال فترة وجوده في صفوف المنتخب، مؤكدًا أن شحاتة كان يقدر تاريخه وخبراته ولم يصفه بأنه لاعب «منتهي».

كما أشار إلى أن الشناوي شارك في مباراتين بالدوري وظهر خلالهما بشكل مميز، مؤكدًا أن المدير الفني ليس بحاجة إلى تقديم مبررات لاستبعاد أي لاعب إذا كان القرار فنيًا.

ولفت أحمد أسامة إلى انضمام المهدي سليمان لقائمة المنتخب، معتبرًا أن الأمر يضعف الاستناد إلى عامل السن كمبرر لاستبعاد الشناوي، خاصة أن المهدي سليمان أكبر سنًا من حارس الأهلي.

وأضاف: «كان من الذكاء تقول إن الأهلي أعلن إن الشناوي مصاب وخلصت القصة، لكن أنت عاوز توصل رسالة للشناوي، وفي المؤتمر وصلت إساءة وده غير مقبول».

إشادة بتاريخ الشناوي مع الأهلي ومنتخب مصر

وتحدث أحمد أسامة عن أبرز محطات محمد الشناوي مع الأهلي ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أن الحارس ساهم في تحقيق بطولات قارية وحصد ميداليات في كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن الشناوي حصل على جائزة رجل مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم 2018، كما شارك في أولمبياد طوكيو ضمن قائمة المنتخب الأولمبي فوق السن، وحصل كذلك على جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية.

وأضاف أن الشناوي كان له دور مع منتخب مصر خلال الفترة التي تولى فيها حسام حسن قيادة الفراعنة، مؤكدًا أن الحارس ساهم مع باقي عناصر الفريق في تحقيق النتائج التي أبقت المدير الفني في منصبه.

واختتم أحمد أسامة رسالته إلى حسام حسن قائلًا: «راجع نفسك يا كابتن حسام، وبلاش تخسر من رصيدك في كأس العالم أكثر من كده»، متمنيًا أن يواصل الشناوي تقديم مستويات مميزة خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن يوضح أسباب استبعاد الشناوي

وكان حسام حسن قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وأنجولا عن أسباب استبعاد محمد الشناوي من قائمة المنتخب، مؤكدًا أن القرار فني ولا يتعلق بإصابة الحارس، كما أشار إلى أن الشناوي كان في وقت سابق لا يشارك مع ناديه

ووصف الحارس بأنه «منتهي»،

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة أنجولا مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض منتخب مصر 6 مباريات في التصفيات، حيث يلتقي أنجولا في الجولة الأولى، ثم يحل ضيفًا على جنوب السودان في الجولة الثانية، قبل مواجهتي مالاوي ذهابًا وإيابًا، ثم مباراتي جنوب السودان وأنجولا في ختام مشوار التصفيات.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027، بمشاركة 24 منتخبًا في النهائيات.