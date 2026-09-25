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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط تحسن العلاقات.. الصين تعلن إرسال زوج من الباندا إلى حديقة حيوان أمريكية

حيوان الباندا
حيوان الباندا
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن الصين سترسل زوجًا من حيوانات الباندا العملاقة إلى حديقة حيوان أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية خلال الأيام المقبلة، في خطوة وصفها بأنها تعكس الصداقة بين الشعبين الصيني والأمريكي.

وقال شي، خلال كلمته الافتتاحية في البيت الأبيض، إن الباندا «بينج بينج» و«فو شوانج» ستصلان إلى موطنهما الجديد في حديقة حيوان أتلانتا، حيث سيلتقيان بالجمهور الأمريكي خلال أيام، واصفًا الخطوة بأنها «خبر سار».

وتأتي عودة الباندا إلى أتلانتا في إطار تجديد برنامج التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجال حماية الباندا العملاقة، والذي استمر لنحو 25 عامًا قبل أن يتوقف في عام 2024 وسط توترات متزايدة بين البلدين.

وكانت حديقة حيوان أتلانتا قد أعادت إلى الصين في عام 2024 عددًا من حيوانات الباندا التي كانت لديها، مع انتهاء اتفاقية التعاون السابقة، لتعود الباندا الآن إلى الحديقة بموجب اتفاق جديد للتعاون في مجال حماية هذا النوع والحفاظ عليه.

وتُعد الباندا العملاقة منذ عقود أحد أبرز رموز العلاقات الصينية-الأمريكية، إذ بدأت بكين في إرسالها إلى الولايات المتحدة عام 1972، في خطوة ارتبطت بتحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتأتي الخطوة الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين اتصالات رفيعة المستوى، فيما ينظر إلى التعاون في مجال حماية الباندا باعتباره أحد أوجه التبادل والتعاون بين البلدين، إلى جانب الملفات السياسية والاقتصادية الأخرى.

الرئيس الصيني شي جين بينغ دونالد ترامب الصين حديقة حيوان أتلانتا ولاية جورجيا

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