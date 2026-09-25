عبد العاطي: يجب اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد الفلسطيني والإفراج عن ضرائب السلطة

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني (AHLC)، الذي دعت إليه النرويج برئاسة إسبن بارث إيدي، وزير الخارجية النرويجي، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد في كلمته علي أهمية الحفاظ على دور اللجنة كإحدى الآليات الرئيسية لدعم الشعب الفلسطيني، وتوجيه الجهود الدولية نحو تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧.

كما أشار المتحدث الرسمي إلي أن وزير الخارجية شدد على دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية وجهودها الإصلاحية، وضرورة تمكينها من تحديد أولوياتها وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين، مرحباً بإعلان السلطة الفلسطينية اعتزامها إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل، ومؤكداً ضرورة أن تشمل جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، بما يسهم في تجديد شرعية مؤسسات السلطة وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني. كما أكد أهمية استئناف جهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي أكد علي ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها الإفراج عن عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب تحسين الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتيسير حركة الأفراد والتجارة بين الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن تمكين الشعب الفلسطيني من موارده ومقدراته يمثل ركيزة أساسية لتعزيز صموده وارتباطه بأرضه والتصدي لمحاولات التهجير، مجدداً التزام مصر بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.