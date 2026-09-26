حسام حسن: أنا المسؤول عن خروج محمد صلاح.. واللاعب ليس مصابًا

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن استبدال محمد صلاح خلال مواجهة أنجولا جاء بقرار فني، مشددًا على أن قائد الفراعنة لم يتعرض لأي إصابة خلال المباراة.

وتعادل منتخب مصر سلبيًا مع نظيره الأنجولي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن قرار استبدال محمد صلاح كان وجهة نظر فنية خاصة بالجهاز الفني، موضحًا أنه يتحمل كامل المسؤولية عن التغييرات التي يجريها خلال المباريات.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أن صلاح لم يخرج بسبب الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب كان سليمًا وقت استبداله، وأن قرار الدفع بلاعب آخر جاء وفقًا لرؤية الجهاز الفني لسير اللقاء.

وشدد حسام حسن على أن الجهاز الفني هو صاحب القرار فيما يتعلق بالتبديلات خلال المباريات، قائلًا إن مسؤوليته تفرض عليه اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لخدمة المنتخب، سواء تعلق الأمر بمحمد صلاح أو أي لاعب آخر.

وأوضح أن خروج قائد الفراعنة لا يعني وجود مشكلة بدنية، مشيرًا إلى أن التغييرات جزء طبيعي من إدارة المباريات، ويتم اتخاذها وفقًا للظروف الفنية وأحداث اللقاء.

وفي سياق حديثه عن المباراة، حرص حسام حسن على توجيه الشكر إلى لاعبي منتخب مصر، مؤكدًا تقديره للمجهود الذي بذلوه خلال مواجهة أنجولا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته المقبلة أمام جنوب السودان، في الجولة الثانية من التصفيات، وسط رغبة في تحقيق الفوز وتعويض فقدان نقطتين بعد التعادل السلبي في افتتاح مشوار التصفيات.