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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرات أوكرانية طويلة المدى نضرب مصفاة إيلي للنفط فى روسيا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية غربية بأن طائرات بدون طيار طويلة المدى أوكرانية ضربت منذ قليل مصفاة إيلي للنفط في منطقة كراسنودار كراي الروسية.


وفي وقت سابق ؛ قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية يوري سليوسار ، إن مصفاة نوفوشاختينسك النفطية علقت عملياتها بشكل مؤقت بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وفقا لوكالة رويترز.


وأوضح سليوسار أن وحدات الدفاع الجوي دمرت نحو 50 طائرة مسيرة فوق المنطقة خلال الليل، إلا أن إحدى المسيرات ألحقت أضراراً بالمصفاة وأجبرتها على التوقف.

وتأتي هذه الضربات الجوية الكثيفة التي تستهدف مصافي النفط الروسية عقب مناقشات جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول هدنة محتملة في قطاع الطاقة بين كييف وموسكو.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد كشف الثلاثاء عن مناقشته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، بما في ذلك وقف إطلاق نار ثنائي محتمل على أهداف الطاقة.


وحذر زيلينسكي من على منبر الأمم المتحدة موسكو من أن أوكرانيا سترد بقوة وستجعل الشتاء المقبل "مؤلماً للغاية" لروسيا إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق بشأن هدنة تستثني منشآت الطاقة قبل حلول البرد.
يذكر أن مصفاة نوفوشاختينسك تبيع الوقود بشكل رئيسي للتصدير وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5 ملايين طن متري، أي نحو 100 ألف برميل يومياً.
وكانت أوكرانيا قد شنت مؤخراً هجمات على مصفاتين رئيسيتين في موسكو وياروسلافل

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