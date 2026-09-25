قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنافس الجليد.. رئيس مدينة بورفؤاد: جبال الملح تجذب آلاف الزوار في عطلة نهاية الأسبوع
مشادة كلامية بين حسام حسن وسيسه بعد نهاية الشوط الأول أمام أنجولا
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري
من أجل المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بسبب فيديوهات رقص
خلافات داخل الإخوان.. ثروت الخرباوي يكشف مصير أموال التبرعات المخصصة لفلسطين
من أجل المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بسبب فيديوهات خادشة
رفض يسلم البطاقة.. ضبط سائق موتوسيكل صدم فرد أمن داخل كومباوند بالتجمع
سيطرة للفراعنة.. تعادل سلبي بين مصر وأنجولا بالشوط الأول في تصفيات أمم أفريقيا 2027
بداعي التسلل.. الحكم يلغي هدف زيكو الأول لمنتخب مصر أمام أنجولا
بزشكيان: نرحب بدعم الصين للعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد
لإدخال الإلكترونيين.. نقيب الصحفيين: النواب قالولي ماتدخلش تعديل على القانون دلوقتي
نشر الصور والبيانات دون موافقة.. متى تتحول الواقعة إلى جريمة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا دوافع لذلك.. بوتين: روسيا لا تستعد لحرب مع أوروبا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تستعد لحرب مع أوروبا، ولا توجد لذلك دوافع أو أسس، معتبرا أن ما وصفها بـ"الأوساط العدوانية الأوروبية" تريد استخدام أوكرانيا كـ"وقود للمدافع" ضد روسيا.

وقال بوتين - في تصريحات له اليوم الجمعة أوردها موقع "روسيا اليوم"- : إن "روسيا لا تستعد لحرب مع أوروبا، ولا توجد لذلك دوافع أو أسس والأوساط العدوانية في أوروبا تريد استخدام أوكرانيا كوقود للمدافع للحد من تطور روسيا".

ووصف الرئيس الروسي التصريحات المتعلقة بوجود تهديد من جانب روسيا وضرورة الاستعداد لحرب معها بأنها "تصعيد متعمد للوضع واستفزاز".

وأكد أن روسيا ستتخذ أي قرارات بشأن احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا انطلاقا من مصالحها.. قائلا إن "روسيا كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا بعد الانتخابات لكن كييف حاولت ضرب موسكو وهاجمت مراكز الاقتراع.

وأضاف: "جميع المقترحات المتعلقة بالتسوية السلمية مطروحة على الطاولة، لكن روسيا لا تزال بحاجة إلى دراسة ما يتوافق مع مصالحها".

وشدد بوتين على أن على كييف أن تدرك أن التصعيد لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية، بل سيؤدي فقط إلى تفاقم الوضع.

وتحدث الرئيس الروسي عن "وجود دوائر متشددة" في أوروبا، رأى أنها " تريد استخدام أوكرانيا وقودا للحرب في محاولة لمنع تقدم روسيا".

وقال إن موسكو ترحب بالمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن الاتفاقات التي يتوصل إليها البلدان ستؤثر في العالم بأسره.

ولفت بوتين إلى أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة تكاد تكون معدومة في الوقت الراهن.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوروبا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

المواعيد الشتوية للمحلات

قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

رفع سن المعاش

حقيقة رفع سن المعاش في مصر.. الفئات المستهدفة وخريطة التقاعد حسب سنوات الميلاد

اشتراكات مترو الأنفاق

الأوراق المطلوبة.. أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026 حسب عدد المناطق والمراحل

تحديث بطاقات التموين 2026

تحديث بطاقات التموين 2026.. شروط إضافة المواليد الجدد والفئات المستحقة

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة ساحرة بفستان أبيض فاخر.. تفاصيل لوك يخطف الأنظار

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

تحذير من الجمع بين أدوية شائعة.. مخاطر على المعدة والكلى

مخاطر الجمع بين الأدوية
مخاطر الجمع بين الأدوية
مخاطر الجمع بين الأدوية

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز في الفرن.. وصفة شهية للعزومات

طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية

من أمام المرآة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

المزيد