لا دوافع لذلك.. بوتين: روسيا لا تستعد لحرب مع أوروبا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تستعد لحرب مع أوروبا، ولا توجد لذلك دوافع أو أسس، معتبرا أن ما وصفها بـ"الأوساط العدوانية الأوروبية" تريد استخدام أوكرانيا كـ"وقود للمدافع" ضد روسيا.
وقال بوتين - في تصريحات له اليوم الجمعة أوردها موقع "روسيا اليوم"- : إن "روسيا لا تستعد لحرب مع أوروبا، ولا توجد لذلك دوافع أو أسس والأوساط العدوانية في أوروبا تريد استخدام أوكرانيا كوقود للمدافع للحد من تطور روسيا".
ووصف الرئيس الروسي التصريحات المتعلقة بوجود تهديد من جانب روسيا وضرورة الاستعداد لحرب معها بأنها "تصعيد متعمد للوضع واستفزاز".
وأكد أن روسيا ستتخذ أي قرارات بشأن احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا انطلاقا من مصالحها.. قائلا إن "روسيا كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا بعد الانتخابات لكن كييف حاولت ضرب موسكو وهاجمت مراكز الاقتراع.
وأضاف: "جميع المقترحات المتعلقة بالتسوية السلمية مطروحة على الطاولة، لكن روسيا لا تزال بحاجة إلى دراسة ما يتوافق مع مصالحها".
وشدد بوتين على أن على كييف أن تدرك أن التصعيد لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية، بل سيؤدي فقط إلى تفاقم الوضع.
وتحدث الرئيس الروسي عن "وجود دوائر متشددة" في أوروبا، رأى أنها " تريد استخدام أوكرانيا وقودا للحرب في محاولة لمنع تقدم روسيا".
وقال إن موسكو ترحب بالمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن الاتفاقات التي يتوصل إليها البلدان ستؤثر في العالم بأسره.
ولفت بوتين إلى أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة تكاد تكون معدومة في الوقت الراهن.