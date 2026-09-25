من أمام المرآة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة باللون الأسود، لاقت اهتمامًا من متابعيها، خاصة مع اعتمادها على أسلوب يجمع بين البساطة والطابع العصري.

تفاصيل إطلالة إيمان العاصي

ظهرت إيمان العاصي في الصورة بإطلالة باللون الأسود بالكامل، حيث ارتدت قطعة علوية سوداء بتصميم أنيق، نسقتها مع تنورة قصيرة أو شورت أسود، ما منح الإطلالة طابعًا شبابيًا وعصريًا.

واعتمدت الفنانة على جوارب سوداء طويلة مع حذاء أسود، لتكمل تنسيق الإطلالة الأحادية اللون، بينما حملت حقيبة سوداء أضافت لمسة عملية وأنيقة إلى مظهرها.

أما من الناحية الجمالية، فظهرت إيمان العاصي بشعر منسدل بتسريحة طبيعية، مع مكياج هادئ يتناسب مع أجواء الصورة بالأبيض والأسود، لتظهر بإطلالة تجمع بين الأناقة والجرأة دون مبالغة.

إيمان العاصي

إيمان العاصي بإطلالة لافتة

واختارت إيمان العاصي أن تظهر في الصورة بأسلوب بسيط بعيد عن الألوان الصاخبة، مع الاعتماد على اللون الأسود وتفاصيل الإطلالة المتناسقة، وهو ما منح ظهورها طابعًا أنيقًا ولافتًا.