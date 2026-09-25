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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة بيضاء ناعمة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور
آية التيجي

لفتت الفنانة رانيا منصور الأنظار بأحدث إطلالة لها، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وناعمة باللون الأبيض، وسط أجواء ساحلية خلابة.

تفاصيل إطلالة رانيا منصور

اختارت رانيا منصور فستانًا طويلًا باللون الأبيض، جاء بتصميم أنيق وبسيط يعتمد على الأناقة الهادئة، مع حمالات رفيعة وفتحة صدر مربعة أضفت لمسة أنثوية على إطلالتها.

وجاء الجزء العلوي من الفستان بتصميم محدد للقوام، بينما انسدلت التنورة الطويلة بانسيابية حتى الأرض، مع بعض التفاصيل البسيطة التي منحت التصميم مظهرًا راقيًا دون مبالغة.

واعتمدت رانيا منصور على اللون الأبيض ليكون العنصر الأساسي في إطلالتها، وهو ما منحها مظهرًا ناعمًا يتناسب مع أجواء التصوير والمنظر البحري الذي ظهرت أمامه.

رانيا منصور

رانيا منصور تكمل إطلالتها بإكسسوارات بسيطة

ولم تعتمد رانيا منصور على الكثير من الإكسسوارات، حيث اكتفت بقطع بسيطة وناعمة، من بينها سلسلة رقيقة حول الرقبة وسوار في معصمها، للحفاظ على بساطة الفستان وعدم تشتيت الانتباه عن تصميمه.

كما حملت حقيبة صغيرة باللون الأبيض، جاءت بتصميم أنيق ومقاس صغير، ونسقت بشكل متناسق مع الفستان.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت رانيا منصور ترك شعرها منسدلًا على كتفيها، مع تصفيفة ناعمة تتناسب مع طبيعة الإطلالة، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامح وجهها دون مبالغة.

رانيا منصور

رانيا منصور بإطلالة صيفية ناعمة

ظهرت رانيا منصور خلال جلسة التصوير بإطلالة تجمع بين البساطة والرقي، واعتمدت على التصميم الانسيابي للفستان مع الإكسسوارات المحدودة، لتقدم واحدة من إطلالاتها التي لاقت تفاعلًا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص رانيا منصور في ظهورها المختلفة على التنوع بين الإطلالات الكاجوال والرسمية، مع اختيار تصميمات تجمع بين الأناقة والبساطة.

رانيا منصور
رانيا منصور
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رانيا منصور
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