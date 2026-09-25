الرئيس الإيراني: الحوثيون مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون أوامر من طهران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا تملي على جماعة الحوثيين ما يجب عليهم فعله، مؤكدًا أن الجماعة تتخذ قراراتها بصورة مستقلة ولا تتلقى أوامر مباشرة من طهران.

وأضاف بزشكيان، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أن الحوثيين «مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون الأوامر»، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك علاقات قائمة بين إيران والحوثيين.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في ظل استمرار الجدل بشأن طبيعة العلاقة بين طهران والحوثيين، ودور إيران في دعم الجماعة، في وقت تواصل فيه الأخيرة تنفيذ تحركات عسكرية في المنطقة، ما أثار مخاوف دولية بشأن تداعياتها على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وشدد بزشكيان على أن العلاقات بين إيران والحوثيين لا تعني أن طهران تتحكم في قرارات الجماعة أو توجه تحركاتها بشكل مباشر.