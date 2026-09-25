قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعرف متى يبدأ وقتها الشرعي؟.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة
القبض على طرفي مشاجرة بسبب حادث تصادم في الإسكندرية.. وهذه عقوبتهما
الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات
أين ذهبت الـ17 مليار دولار لإعمار غزة؟.. متحدثة الخارجية الأمريكية تكشف التفاصيل| خاص
وزير خارجية بريطانيا يحذر عراقجي: لن نتهاون مع أي نشاط إيراني عدائي على أراضينا
مساعد وزير الخارجية الأسبق لصدى البلد: مفاوضات خلف الكواليس تقود لتهدئة بين أمريكا وإيران
للمستفيدين رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026
تحدث في قاعة مهجورة.. صحيفة إسرائيلية تنتقد خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون
إيران: تبادل رسائل مع أمريكا عبر الوسيط القطري ومستعدون لاستئناف المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: تبادل رسائل مع أمريكا عبر الوسيط القطري ومستعدون لاستئناف المفاوضات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل عبر الوسيط القطري على مدى ساعتين، موضحًا أن الجانب الإيراني نقل خلال الاتصالات شروطه لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن تبادل الرسائل يأتي في إطار الجهود الرامية إلى بحث إمكانية العودة إلى مسار المفاوضات بين الجانبين.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وسط تباين في مواقف الطرفين بشأن شروط العودة إلى المحادثات والقضايا المطروحة على جدول أعمالها.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية طهران واشنطن الوسيط القطري الجانب الإيراني الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

بعد قرار المركزي اليوم.. إلى أين وصلت أسعار السبائك الذهبية من أول 1 جرام؟

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن تفاصيل معدلات النمو بعد تحديد سعر الفائدة

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

بالصور

بإطلالة بيضاء ناعمة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

أطعمة يجب تجنب وضعها في اللانش بوكس.. وإليكم البدائل الصحية

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

رينو 8 جورديني تعود من الستينيات بتصميم عصري| صور

رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد