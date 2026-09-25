إيران: تبادل رسائل مع أمريكا عبر الوسيط القطري ومستعدون لاستئناف المفاوضات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل عبر الوسيط القطري على مدى ساعتين، موضحًا أن الجانب الإيراني نقل خلال الاتصالات شروطه لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن تبادل الرسائل يأتي في إطار الجهود الرامية إلى بحث إمكانية العودة إلى مسار المفاوضات بين الجانبين.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وسط تباين في مواقف الطرفين بشأن شروط العودة إلى المحادثات والقضايا المطروحة على جدول أعمالها.