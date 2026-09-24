محسن أحمد يعلن جوائز الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

أعلن مدير التصوير محسن أحمد، خلال فعاليات حفل ختام الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، نتائج وجوائز الدورة، التي شهدت مشاركة واسعة من فرق وفنانين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب الاحتفاء بالمواهب الفنية لأبناء الملتقى.

وشهدت فعاليات الختام الإعلان عن مجموعة من الجوائز في مجالات السينما والمسرح والشعر، حيث حرصت إدارة الملتقى على تكريم الأعمال التي قدمت تجارب فنية متنوعة، وسلطت الضوء على مواهب وقدرات المشاركين من ذوي القدرات الخاصة.

جوائز السينما في الدورة العاشرة

وفي منافسات السينما، شهدت قائمة الجوائز تكريم عدد من الأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة، من بينها فيلم «إيسو» الجزء الثالث، وهو العمل الذي تشارك فيه ابنة سهير عبدالقادر، رئيس ملتقى «أولادنا».

كما حصل الفيلم الفرنسي «حادث أو حالة حب» على جائزة طه حسين، فيما نال فيلم «مهرج غزة» من فلسطين، للمخرج رشيد، إحدى جوائز مسابقة السينما، تقديرًا لما قدمه من تجربة فنية ضمن الأعمال المشاركة في الملتقى.

وتأتي جوائز السينما في إطار اهتمام الملتقى بالفنون البصرية والسينمائية، باعتبارها إحدى الوسائل التي تتيح للمشاركين التعبير عن تجاربهم وأفكارهم، والتعريف بقدراتهم الفنية أمام الجمهور.

جوائز المسرح تتضمن «الصندوق» و«ألف مشاهدة ومشاهدة»

وعلى مستوى المسرح، أعلن محسن أحمد عددًا من الجوائز والتكريمات للأعمال المشاركة، من بينها جائزة محمد صبحي، التي ذهبت إلى مسرحية «الصندوق» المقدمة من جمعية صناع الغد.

كما تضمنت جوائز المسرح عرض «ألف مشاهدة ومشاهدة»، إلى جانب مسرحية «أسرار»، وذلك ضمن مجموعة العروض التي شاركت في فعاليات الدورة العاشرة، والتي قدمت تجارب مسرحية متنوعة أمام جمهور الملتقى.

وشهدت العروض المسرحية حضورًا لافتًا من الفرق المشاركة، حيث اعتمدت الأعمال المقدمة على توظيف المسرح كوسيلة للتعبير وإبراز المواهب الفنية للمشاركين من أصحاب القدرات الخاصة.

مشاركة عربية ودولية واسعة في حفل الختام

وشهد حفل ختام الدورة العاشرة مشاركة عدد من الفرق العربية والأجنبية، في تأكيد على الطابع الدولي الذي يحمله ملتقى «أولادنا»، حيث جاءت المشاركات من دول عربية عدة، من بينها فلسطين والمغرب ولبنان والسودان وسلطنة عمان والأردن والبحرين.

كما ضمت المشاركة الدولية فرقًا من كولومبيا واليونان وتنزانيا، إلى جانب الفرق المصرية المشاركة في فعاليات الملتقى، لتقدم خلال أيام الدورة مجموعة من العروض والأنشطة الفنية المتنوعة.

وشارك أبناء ملتقى «أولادنا» من أصحاب القدرات الخاصة في فعاليات حفل الختام، حيث قدموا مواهبهم الفنية أمام الحضور، في إطار رسالة الملتقى الرامية إلى دعم المواهب وإتاحة مساحة أكبر للمشاركين للتعبير عن قدراتهم في مجالات الفن المختلفة.

لجان التحكيم تضم نخبة من الفنانين والإعلاميين

وضمت لجان تحكيم الملتقى عددًا من الفنانين والإعلاميين والشخصيات البارزة في المجالات الفنية والثقافية والإعلامية، من بينهم الإعلامي عمرو الليثي، والفنانة داليا البحيري، والفنانة السورية سلاف فواخرجي، إلى جانب الأب بطرس دانيال.

وتولت لجان التحكيم تقييم الأعمال والعروض المشاركة في مختلف المسابقات، وفقًا لطبيعة كل مجال فني، وصولًا إلى إعلان الأعمال الفائزة وتكريم المشاركين خلال حفل الختام.

«أولادنا» يواصل دعم مواهب ذوي القدرات الخاصة

وتأتي الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» ضمن فعاليات تستهدف إتاحة الفرصة أمام أصحاب القدرات الخاصة للمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية، والتواصل مع فرق وفنانين من داخل مصر وخارجها.

كما يمثل الملتقى مساحة لعرض التجارب الفنية المختلفة في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الأخرى، إلى جانب إقامة فعاليات تجمع بين المشاركين من مختلف الدول، بما يساهم في التعريف بالمواهب التي يقدمها أبناء الملتقى.

واختتمت فعاليات الدورة العاشرة وسط حضور عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة والمشاركين من الفرق العربية والأجنبية، مع تكريم الأعمال والفرق التي شاركت في فعاليات الملتقى، والاحتفاء بالمواهب التي قدمت عروضها خلال أيام الدورة.