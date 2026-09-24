قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لتوفير التمويل الميسر للدول النامية
البنك المركزي: معدلات التضخم في مصر أصبحت مستقرة.. وتراجع الأسعار العالمية قلص زيادات الكهرباء والإيجارات
بعد أيام..استكمال صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة
مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور
الأوراق والمستندات الرسمية.. طريقة تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية 2026
برلماني: كلمة مدبولي بالأمم المتحدة حملت رسائل مصر للعالم.. وثوابت واضحة في مواجهة الأزمات
لاعب أنجولا: مواجهة محمد صلاح في القاهرة «هدية».. وأتمنى أن تكون بداية رحلة رائعة
محلل سياسي: الصين نجحت في فرض نفسها قوة دولية.. وواشنطن تعيد حساباتها في التعامل معها
وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة منفتحة على كافة الآراء ولا تمييز بين أغلبية ومعارضة
عندي رومو مش فومو.. هنادي مهنا تكشف حقيقة إصابتها بمرض نفسي
قوات وأسلحة.. ماكرون يعلن عن تحرك عسكري فرنسي في السعودية لحماية مسار النفط
بالتزامن مع كلمة نتنياهو.. ممداني يغرس شجرة زيتون بمشاركة عائلات من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

نتنياهو
نتنياهو
ناصر السيد

عرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهاز "ستارلينك" (Starlink)، وقال إن “النظام الإيراني يخشى بشكل خاص امتلاك الناس لجهاز اتصالات يتيح لهم الوصول إلى الحقيقة والاختيار وحرية الفكر وحرية التعبير”. 

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، خلال كلمتها بالأمم المتحدة: "سأترك هذا الجهاز هنا لتسلموه للوفد الإيراني؛ فعندما ينشقون، سيتمكنون هم أيضاً من سرد قصتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي". 

وأضاف نتنياهو: "في يوم ما - ولن يطول ذلك كثيراً - سيتحرر الشعب الإيراني، سيسقط هذا النظام، وسنحتفل جميعاً بذلك اليوم". 

وخلال الكلمة، ترك الوفد الإيراني صورة لقاسم سليماني - الذي قُتل عام 2020 - على مقعده الشاغر.

ووصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، جيش الاحتلال، بأنه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم"، خلال كلمته من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعدما انسحبت عشرات الوفود قبل بدء كلمته. 

نتنياهو نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة ستارلينك رئيس الوزراء الإسرائيلي Starlink

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

ترشيحاتنا

فولكس فاجن

فولكس فاجن تتوقع ضربة جديدة في الصين.. انكماش السوق يهدد مبيعات 2026

نيسان بيكسو

نيسان تكشف "بيكسو".. كهربائية صغيرة بمدى 259 كم وشحن سريع

سيرين عبد النور

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد