سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

عرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهاز "ستارلينك" (Starlink)، وقال إن “النظام الإيراني يخشى بشكل خاص امتلاك الناس لجهاز اتصالات يتيح لهم الوصول إلى الحقيقة والاختيار وحرية الفكر وحرية التعبير”.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، خلال كلمتها بالأمم المتحدة: "سأترك هذا الجهاز هنا لتسلموه للوفد الإيراني؛ فعندما ينشقون، سيتمكنون هم أيضاً من سرد قصتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف نتنياهو: "في يوم ما - ولن يطول ذلك كثيراً - سيتحرر الشعب الإيراني، سيسقط هذا النظام، وسنحتفل جميعاً بذلك اليوم".

وخلال الكلمة، ترك الوفد الإيراني صورة لقاسم سليماني - الذي قُتل عام 2020 - على مقعده الشاغر.

ووصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، جيش الاحتلال، بأنه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم"، خلال كلمته من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعدما انسحبت عشرات الوفود قبل بدء كلمته.