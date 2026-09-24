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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كان يوم مباراة مصر الأرجنتين.. هنادي مهنا تكشف كواليس أول يوم عرض بـ «خيال مريض»

هنادي مهنا
هنادي مهنا

كشفت الفنانة هنادي مهنا، كواليس عملها بمسرحية خيال مريض، التي تعرض حاليا في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وقالت هنادي مهنا، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، إنها تلعب دور دكتورة نفسية تدعى رهف، مشيرة إلى أنها تحب السيكو دراما، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعرض المسرحي وردود الفعل في الليالي الأولى على مسرح أركان. 

وتابعت هنادي مهنا: «أول ليلة عرض في مسرحية خيال مريض وأول مواجهة مع الجمهور كان يوم 7 يوليو وهو يوم مباراة مصر مع الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم.. وكان يوم صعب وبعد الماتش على طول والشوط الأول حمسنا والتاني كنا متضايقين وكان أول مرة في حياتي أعمل مسرح وكان احساس مختلف». 

عرض مسرحية “خيال مريض” بالعاصمة الإدارية الجديدة 

تواصل العاصمة الجديدة ترسيخ حضورها كمدينة نابضة بالحياة ووجهة متكاملة للفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية باستضافة العرض المسرحي الكوميدي "خيال مريض" على مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة.

وذلك أيام 24 و25 سبتمبر الجاري و1، 2 أكتوبر القادم، الامر الذي يجسد ما تمتلكه المدينة من إمكانات وبنية متكاملة من مسارح وقاعات وتجهيزات مصممة وفق أحدث المعايير وفي إطار ما تشهده العاصمة الجديدة من حراك متواصل في مختلف المجالات وحرصها على إتاحة مساحات جديدة للفن والإبداع أمام الجمهور المصري.

ويأتي عرض "خيال مريض" في العاصمة الجديدة امتدادًا للنجاح الجماهيري الذي حققته المسرحية خلال موسم عروضها الصيفية، حيث شهدت إقبالًا جماهيريًا لافتًا، ورفعت لافتة " كامل العدد" خلال عدد من عروضها، لتنتقل بنجاحها إلى مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة.

مسرحية خيال مريض

وتدور أحداث مسرحية "خيال مريض" في إطار كوميدي، من خلال شخصية الدكتور طه، التي يجسدها الفنان هشام ماجد، والذي يتعامل مع مرضاه بأسلوب مختلف، لتتوالى مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تشكل محور أحداث العرض.

ويشارك في بطولة المسرحية، إلى جانب الفنان هشام ماجد، كل من محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبد الغني، ريهام عزت، ونورا سليمان.

والمسرحية من تأليف وإخراج محمد حمدي، وإنتاج شركة فكر للمنتجة يارا حسن.

وتعكس هذه الفعاليات جانبًا من التحول الذي تشهده العاصمة الجديدة، التي لم تعد تقتصر على كونها مركزًا إداريًا وعمرانيًا، وإنما تتشكل فيها ملامح مدينة متكاملة للحياة والعمل والثقافة والفنون والترفيه، تستقبل الفعاليات الكبرى وتوفر لسكانها وزوارها تجارب متنوعة في أجواء عصرية.

مسرحية خيال مريض هنادي مهنا الفنانة هنادي مهنا هشام ماجد

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