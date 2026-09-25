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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
آية التيجي

مع تغير الفصول وارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، قد تزداد فرص ظهور بعض الحشرات المنزلية داخل المنزل، ويأتي النمل على رأس الحشرات المزعجة التي قد تنتشر في أماكن مختلفة، خاصة المطبخ، بحثًا عن مصادر الطعام والمياه.

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

وبدلًا من اللجوء مباشرة إلى المبيدات الحشرية، يمكن تجربة بعض الطرق المنزلية التي تعتمد على مكونات متوفرة في معظم المطابخ، وتُستخدم للمساعدة في إبعاد النمل عن أماكن ظهوره، وفقًا لما ذكره موقع «Pinkvilla»، ومن بينها:

ـ الخل الأبيض والماء لطرد النمل:

يُعد الخل الأبيض من المكونات المنزلية التي يمكن استخدامها لتنظيف مسارات النمل والتخلص من الروائح التي قد تساعده على تحديد طريقه.

ولتحضير بخاخ الخل، اخلطي كميات متساوية من الخل الأبيض والماء داخل زجاجة رذاذ، ثم رشي المحلول على الأماكن التي يظهر فيها النمل، مثل مسارات النمل بالقرب من النوافذ والأبواب، مع تكرار تنظيف هذه المناطق بانتظام.

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

ـ زيت النعناع لطرد النمل:

يمكن استخدام زيت النعناع العطري كإحدى الطرق المنزلية التي تساعد على إبعاد النمل، بسبب رائحته القوية.

ضعي من 10 إلى 20 قطرة من زيت النعناع في كوبين من الماء، ثم ضعي الخليط في زجاجة رذاذ ورشيه في أركان المنزل والأماكن التي يظهر فيها النمل.

كما يمكن وضع كمية من زيت النعناع على كرات قطنية وتوزيعها في أماكن تجمع النمل، مع الحرص على عدم ترك الزيوت العطرية في متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

ـ بخاخ القرنفل والزنجبيل:

ومن الوصفات المنزلية الأخرى التي يمكن تجربتها بخاخ القرنفل والزنجبيل.

ولتحضيره، اطحني ملعقة من القرنفل، ثم أضيفي إليها كوبًا من الخل الأبيض وملعقة من الزنجبيل، وامزجي المكونات جيدًا، ثم ضعي الخليط في زجاجة رذاذ ورشيه في الأماكن التي يظهر بها النمل.

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

ـ التوابل الجافة لإبعاد النمل:

يمكن أيضًا الاستعانة ببعض التوابل ذات الروائح القوية، مثل الفلفل الأسود والفلفل الحار والقرفة، ووضع كميات صغيرة منها بالقرب من الشقوق أو خلف الأجهزة المنزلية والأماكن التي تمر بها حشرات النمل.

وتعتمد هذه الطريقة على الروائح النفاذة التي قد تساعد في إبعاد النمل عن بعض المناطق داخل المنزل.

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

ـ السكر البودرة وبيكربونات الصوديوم:

تتضمن بعض الوصفات المنزلية استخدام خليط من السكر البودرة وبيكربونات الصوديوم، إذ يُستخدم السكر لجذب النمل، بينما يُعتقد أن بيكربونات الصوديوم قد تؤثر عليه بعد تناول الخليط.

ولتحضير الوصفة، تُمزج كميات متساوية من السكر البودرة وبيكربونات الصوديوم، ثم توضع كمية صغيرة في الأماكن التي يظهر فيها النمل.

ورغم شيوع هذه الوصفة منزليًا، لا ينبغي اعتبارها وسيلة مضمونة للقضاء على مستعمرات النمل، كما يجب وضع أي خليط أو مادة بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، وعدم وضعه بالقرب من الطعام أو أسطح إعداد الوجبات.

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

نصائح للتخلص من النمل في المنزل

إلى جانب تجربة بعض الطرق الطبيعية، يساعد الحفاظ على نظافة المنزل في تقليل مصادر جذب النمل، خاصة من خلال تنظيف بقايا الطعام والسكريات سريعًا، وإغلاق عبوات الأطعمة جيدًا، والتخلص من القمامة بانتظام.

كما يُفضل البحث عن الشقوق أو الفتحات التي يدخل منها النمل ومحاولة غلقها، خاصة حول النوافذ والأبواب ومواسير المياه.

وفي حالة انتشار النمل بصورة كبيرة أو تكرار ظهوره رغم تنظيف المنزل، قد يكون من الأفضل الاستعانة بمتخصص في مكافحة الآفات بدلًا من الاعتماد على الوصفات المنزلية وحدها.

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طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

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