مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قرار يقوده الديمقراطيون يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية ضد إيران، ما لم يحصل على تفويض مسبق من الكونجرس.

وجاء التصويت بفارق صوت واحد، إذ رفض المجلس القرار بأغلبية 50 صوتًا مقابل 49، في اقتراع اتسم بانقسام حزبي واضح.

وصوّت أربعة أعضاء جمهوريين لصالح القرار، وهم سوزان كولينز، وراند بول، وتوم تيليس، وليزا موركوفسكي، فيما صوّت الديمقراطي جون فيترمان، عن ولاية بنسلفانيا، ضد القرار.

ويُعد تيليس، الذي من المقرر أن يغادر مجلس الشيوخ في يناير، أول جمهوري يؤيد قرارًا بشأن صلاحيات الحرب للمرة الأولى، بينما اصطف الجمهوريون الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي إلى جانب ترامب.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر القرار في يوليو الماضي، إلا أن فرص تأثير تصويت مجلس الشيوخ على السياسة الفعلية للإدارة بدت محدودة، في ظل عدم استجابة إدارة ترامب لتصويتات سابقة مرتبطة بصلاحيات الحرب.

ويأتي التصويت قبيل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر، وفي وقت تواجه فيه الأغلبية الجمهورية في الكونغرس ضغوطًا سياسية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود على خلفية الحرب مع إيران.

وجاءت جلسة التصويت بعد يومين من خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي هدد خلاله بأن الولايات المتحدة «قد تبيد إيران»، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء.