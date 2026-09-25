باكستان تعلن إحباط محاولة هجوم عبر الحدود من أفغانستان ومقـ.تل عناصر من طالبان

أعلنت مصادر أمنية باكستانية، الجمعة، أن القوات الباكستانية أحبطت محاولة لشن هجوم عبر الحدود من أفغانستان في منطقة جولستان، مشيرة إلى مقتل عدد من عناصر حركة طالبان خلال المواجهات.

وقالت المصادر لوكالة «رويترز» إن اشتباكات متقطعة وتبادلًا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر من طالبان لا يزالان مستمرين في المنطقة.

وأضافت أن قوات حرس الحدود الباكستانية رفعت مستوى التأهب، في ظل استمرار التوتر على الحدود بين البلدين.

ويأتي التصعيد بعد يوم من إعلان إسلام آباد تنفيذ ضربات جوية استهدفت 10 مواقع داخل الأراضي الأفغانية، قالت إنها تُستخدم لتخزين طائرات مسيرة وإطلاقها باتجاه الأراضي الباكستانية.

وأوضح وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار أن الضربات كانت «محددة الهدف بشكل صارم ومتناسبة»، واستهدفت مواقع عسكرية قالت إسلام آباد إنها مرتبطة بمحاولات تنفيذ هجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية.

وأضاف تارار أن أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية رصدت، الأربعاء، طائرات مسيرة أُطلقت من الأراضي الأفغانية، وتمكنت من تحييدها قبل وصولها إلى أهدافها.

وتشهد الحدود الباكستانية-الأفغانية توترًا متصاعدًا، وسط تبادل الاتهامات بشأن الهجمات والعمليات العسكرية عبر الحدود.