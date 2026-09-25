دعاء يوم الجمعة المستجاب للأبناء والزوج.. اغتنموا ساعة الإجابة وأكثروا من الدعاء

دعاء يوم الجمعة المستجاب للأبناء والزوج .. يحرص المسلمون في يوم الجمعة على الإكثار من الدعاء والذكر والصلاة على النبي، لما لهذا اليوم من فضل ومكانة عظيمة في الإسلام، إذ يُعد يوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع، وفيه ساعة مباركة يتحرى المسلمون وقتها، يرجون فيها إجابة الدعاء وتحقيق ما يتمنونه من خيري الدنيا والآخرة.

ومن أكثر ما يشغل قلب الإنسان الدعاء لأبنائه وزوجه وأهله، فالدعاء للأبناء من أعظم صور المحبة والرحمة، إذ يسأل الوالدان الله أن يحفظ أبناءهما من كل سوء، وأن يرزقهم الصلاح والهداية والتوفيق، وأن يفتح لهم أبواب الخير، ويبعد عنهم الفتن والشرور، ويجعلهم قرة عين لوالديهم في الدنيا والآخرة.

وقد ورد في فضل ساعة الإجابة يوم الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ»، قال: «وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ»، أي أن وقتها قليل، والحديث متفق عليه.

ومن هنا يحرص كثير من المسلمين على تحري هذه الساعة المباركة، والإكثار من الدعاء فيها، خاصة الدعاء للأبناء والزوج والأسرة، وسؤال الله لهم الحفظ والعافية والهداية والصلاح، وأن يجمع شمل الأسرة على الخير والمحبة والطاعة.

دعاء يوم الجمعة المستجاب للأبناء

يمكن للمسلم أن يغتنم ساعة الإجابة يوم الجمعة، ويتوجه إلى الله بقلب خاشع، داعيًا لأبنائه وبناته بما يحب ويتمنى لهم من الخير، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها:

اللهم نسألك أن تحفظ لنا أبناءنا وبناتنا، وأن تعصمهم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن تجعلهم من الهداة المهتدين، البررة المتقين.

اللهم إنا نسألك أن تكتب لأولادنا التوفيق والصلاح والسداد، وأن تهديهم وترشدهم، وأن تعافيهم وتعفو عنهم، وأن تشرح صدورهم للخير، وتيسر لهم كل طريق يقربهم منك.

اللهم اجعل أبناءنا أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

اللهم إنا نسألك لأبنائنا قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، وحسن الخلق، وصلاح القلب والعمل، اللهم واجعلهم هداة مهتدين، صالحين مصلحين، نافعين لأنفسهم ولأهلهم ولمن حولهم.

اللهم إني أسألك أن تعلم أبنائي ما جهلوا، وأن تذكرهم ما نسوا، وأن تفتح عليهم من بركات السماء والأرض، وأن ترزقهم العلم النافع والفهم الصحيح، وأن تيسر لهم أبواب النجاح والتوفيق، إنك سميع الدعاء.

اللهم إني أسألك أن تجعل أبنائي من حفظة القرآن الكريم، ومن أهل القرآن وخاصته، وأن تجعلهم دعاة إلى الخير، محبين للطاعة، ثابتين على الحق، وأن تجعلهم مبلغين عن رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة.

اللهم احفظ أبنائي بعينك التي لا تنام، واكلأهم برعايتك، واصرف عنهم كل سوء ومكروه، واحفظهم من الحسد والعين والفتن، ومن رفقاء السوء، ومن كل طريق يبعدهم عنك.

اللهم ارزق أبنائي صحبة صالحة تعينهم على طاعتك، وتذكرهم بك، وتدلهم على الخير، وتصرف عنهم أصحاب السوء ورفقاء الشر، واجعلهم دائمًا في حفظك ورعايتك.

اللهم ارزق أبنائي في دينهم ودنياهم، وبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم وأخلاقهم، واكتب لهم الخير حيث كان، ثم أرضهم به، واصرف عنهم كل شر حيث كان، واجعل عاقبة أمرهم خيرًا.

اللهم اجعل أبنائي قرة عين لنا، وأصلح أحوالهم، وبارك في مستقبلهم، وافتح لهم أبواب رزقك ورحمتك وفضلك، وحقق لهم ما فيه الخير والصلاح، واصرف عنهم ما فيه الضرر والشر.

دعاء يوم الجمعة للأبناء والزوج

ولا يقتصر الدعاء في يوم الجمعة على الأبناء فقط، بل يمكن للوالدين أن يدعوا لأزواجهم وأهلهم، وأن يسألوا الله أن يحفظ الأسرة كلها، ويجمع أفرادها على المودة والرحمة، ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها:

اللهم إنا نسألك ربنا أن تهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا.

اللهم يا رب العالمين، احفظ لي أهلي، فإني استودعتك حياتهم وصحتهم وعافيتهم، فاحفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واصرف عنهم كل سوء ومكروه.

اللهم إنا نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ومن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة، من غير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم إني أشهدك أني أحب زوجي، فيا رب بقدر حبي له أسعده واحفظه، وبارك له في عمره وصحته وعمله ورزقه، واللهم لا ترني فيه بأسًا يبكيني، واحفظه لي من كل مكروه وسوء.

اللهم اجعل بيني وبين زوجي مودة ورحمة، وأدم علينا نعمتك، وبارك لنا في حياتنا، وأبعد عنا الخلاف والخصام، وأصلح ما بيننا، واجعل بيتنا عامرًا بالسكينة والرحمة والبركة.

اللهم احفظ زوجي وأبنائي وأهلي، ولا ترني فيهم بأسًا يؤلمني، اللهم إني استودعتك إياهم، فاحفظهم لي من كل شر، ورد عنهم كل مكروه، وكن لهم في كل خطوة حافظًا ومعينًا ونصيرًا.

اللهم ارزق زوجي الصحة والعافية وراحة البال، ووفقه في عمله، وافتح له أبواب رزقك، وبارك له فيما أعطيته، واصرف عنه الهم والحزن والضيق، واجعل أيامه مليئة بالخير والبركة.

أدعية من القرآن للأبناء والذرية

ومن أجمل ما يمكن أن يحرص المسلم عليه في دعائه لأبنائه وذريته، الأدعية الواردة في القرآن الكريم، ومنها الدعاء بأن يجعل الله الذرية قرة عين، وأن يصلح الأبناء ويعين الوالدين على شكر نعم الله والعمل الصالح.

ومن ذلك:

«رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

«رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

ويمكن للوالدين تكرار هذه الأدعية يوم الجمعة، مع سؤال الله من فضله، والإلحاح في الدعاء بما يتمنونه لأبنائهم وأزواجهم وأهلهم، فالدعاء باب عظيم من أبواب العبادة، وهو تعبير عن تعلق القلب بالله ورجائه فيما عنده.

دعاء للأبناء بالهداية والصلاح في يوم الجمعة

اللهم اهدي أبنائي إلى صراطك المستقيم، وثبتهم على طاعتك، وأصلح قلوبهم وأعمالهم، واصرف عنهم كل ما يغضبك.

اللهم اجعل أبنائي من أهل الصلاة والقرآن، ومن المحافظين على طاعتك، ومن الذين تحبهم ويحبونك.

اللهم ارزق أبنائي حسن الخلق وحسن العمل، وطهر قلوبهم من الحقد والحسد والكبر وسوء الأخلاق، وزينهم بالتقوى والإيمان.

اللهم اجعل أبنائي بارين بي وبوالدهم، محسنين إلى أهلهم، رحماء بالناس، محبين للخير، بعيدين عن الشر وأهله.

اللهم إنك تعلم ما في قلبي تجاه أبنائي، فاحفظهم لي، وحقق لهم الخير، واصرف عنهم الشر، واكتب لهم في كل خطوة سلامة وتوفيقًا وبركة.

اللهم لا تجعل في أبنائي شقيًا ولا محرومًا، اللهم افتح لهم أبواب رحمتك، ويسر لهم أمورهم، وحقق لهم من الخير ما عجزت عن طلبه ألسنتهم، وما لم يخطر لهم على بال.

اللهم اجعل مستقبل أبنائي خيرًا من ماضيهم، وأيامهم القادمة مليئة بالخير والبركة، ووفقهم في دراستهم وعملهم وحياتهم، واختر لهم ولا تخيرهم لأنفسهم.

اللهم إن كان في أبنائي مريض فاشفه، وإن كان منهم مهموم فأذهب همه، وإن كان منهم مكروب ففرج كربه، وإن كان منهم صاحب حاجة فاقض حاجته، وإن كان منهم حائر فاهده إلى ما فيه الخير.

دعاء يوم الجمعة لحفظ الأسرة

اللهم احفظ أسرتي من كل سوء، واحفظ بيتنا من الحسد والفتن والمشكلات، واجعل فيه السكينة والمودة والرحمة.

اللهم بارك لنا في بيوتنا وأزواجنا وأبنائنا، واجعلنا متحابين فيك، متعاونين على البر والتقوى.

اللهم أبعد عن أسرتي كل شر، واصرف عنا الهم والحزن والمرض والبلاء، واكتب لنا العافية والستر والطمأنينة.

اللهم اجعل بيتنا بيتًا يذكر فيه اسمك، ويتلى فيه كتابك، وتحل فيه الرحمة والمودة، وتبعد عنه الشياطين والفتن.

اللهم اجمع قلوبنا على محبتك وطاعتك، وأصلح ذات بيننا، ولا تجعل للشيطان بيننا سبيلًا.

اللهم احفظ لنا من نحب، ولا تفجعنا فيهم، ولا ترينا فيهم مكروهًا، وأطل أعمارهم في طاعتك، وارزقهم الصحة والعافية والستر.

وفي يوم الجمعة، يمكن للمسلم أن يكثر من الدعاء لنفسه ولأبنائه وزوجه وأهله، وأن يتحرى ساعة الإجابة، مستحضرًا عظمة هذا اليوم وفضله، وموقنًا بأن الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويعلم ما تخفي الصدور.

اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا، وأصلح قلوبهم وأعمالهم، وبارك في أعمارهم وأرزاقهم، ووفقهم لما تحب وترضى، واحفظ أزواجنا وأهلنا، واجمعنا جميعًا على الخير والمحبة والطاعة، وارزقنا وإياهم السعادة في الدنيا، والفوز والنجاة في الآخرة، واجعل لنا ولهم نصيبًا من رحمتك وفضلك، واغفر لنا ولوالدينا ولمن نحب، واجمعنا جميعًا في الفردوس الأعلى من الجنة.